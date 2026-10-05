MADRID — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la convocatoria de elecciones generales anticipadas después de que su Gobierno sufriera la semana pasada una dura derrota parlamentaria en relación con las medidas de emergencia relacionadas con la crisis de la vivienda en el país.

La votación tendrá lugar el 29 de noviembre.

En las últimas semanas, los españoles han exigido al Gobierno soluciones en materia de vivienda asequible y han organizado manifestaciones en ciudades de todo el país tras la creciente indignación pública provocada por el desahucio televisado de una mujer de 87 años en Madrid el mes pasado.

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Los partidos de la oposición de derechas unieron fuerzas para bloquear dos decretos de emergencia presentados por el Gobierno de Sánchez, que incluían medidas para reducir los desahucios y la especulación inmobiliaria. Este revés desató una amplia especulación sobre la posibilidad de que Sánchez adelantara las elecciones generales —que, de otro modo, se habrían celebrado el año que viene— y aprovechara el descontento de su base ante el rechazo de las medidas en materia de vivienda.

En un discurso a la nación pronunciado el lunes, Sánchez defendió que una coalición progresista más amplia en el Parlamento permitiría a los españoles hacer frente a los principales retos a los que se enfrenta hoy su país.

«Ha llegado, pues, el momento de que el pueblo español decida qué futuro quiere para sí mismo y para su país», afirmó Sánchez.

«Tanto si deseas sumarte a esa ola de extrema derecha —que hace retroceder el progreso allá donde gobierna— como si quieres que España siga siendo un bastión de la apertura, la justicia social y la responsabilidad medioambiental. Tanto si quieres que nuestro país retroceda como si quieres que siga avanzando», afirmó.

Sánchez, de 54 años, es presidente del Gobierno de España desde 2018, lo que le convierte en uno de los líderes que más tiempo lleva en el cargo en Europa.

Se ha convertido en uno de los principales líderes progresistas internacionales gracias a su defensa de la inmigración, sus esfuerzos diplomáticos en favor de los palestinos y sus críticas a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Además, en los últimos años ha sido una de las economías con mayor crecimiento del mundo desarrollado.

Sin embargo, en su país, el líder español se ha visto acorralado por una serie de casos judiciales que afectan a su partido socialista, así como a su esposa y a su hermano, quienes niegan haber cometido ninguna irregularidad.

Además, le ha costado dar explicaciones sobre el cruce fronterizo de este verano de decenas de miles de personas, en su mayoría marroquíes, hacia el territorio español de Ceuta, en el norte de África, donde sigue habiendo una crisis humanitaria dos meses después de que se desatara la crisis inicial.

Desde 2023 ha liderado un gobierno de coalición en minoría junto con Sumar, el socio minoritario de izquierdas. Sin embargo, su dependencia de varios partidos más pequeños para poder sacar adelante cualquier iniciativa ha mermado su capacidad legislativa.

A lo largo de su carrera política, Sánchez se ha ganado la reputación de ser un político capaz de salir airoso de situaciones difíciles y de ganar elecciones que, a primera vista, parecían perdidas.

Las especulaciones sobre si convocaría elecciones anticipadas se centraban en el impulso que su partido podría tener ahora en torno a las cuestiones de la asequibilidad, mientras que es probable que el Partido Popular, en la oposición —que ya cuenta con la mayoría de escaños en el Parlamento—, centre la campaña en la corrupción y la mala gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno.

«Sánchez ha elegido este momento porque podría decirse que es el más adecuado para hacerlo, dado que la cuestión de la vivienda enmarca el conflicto o el debate electoral en términos muy favorables para la posición (de su partido)», afirmó Oriol Bartomeus, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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«Sánchez puede plantear las elecciones —o se ha dado cuenta de que puede hacerlo— en términos muy clásicos de izquierda contra derecha», afirmó Bartomeus.

El líder socialista se enfrentará al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aspira a asumir el control del Gobierno.

«Por fin, el pueblo español decidirá», afirmó Feijóo el lunes tras el anuncio de las elecciones anticipadas. «Estas no son unas elecciones como las anteriores en nuestra democracia. Se trata de que España derrote a Sánchez y a lo que él representa», afirmó.

La disolución formal del Parlamento deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros, que Sánchez ha convocado para más tarde este lunes.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.