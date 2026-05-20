Dos mujeres que presuntamente protagonizaron un altercado físico mientras hacían fila para pagar en el crucero Carnival Spirit terminaron en el tribunal y fueron vetadas de viajar nuevamente con la línea de cruceros.

Según la investigación del caso, todo habría comenzado cuando una mujer identificada como Tonya Nelson, de 58 años, le indicó a otra pasajera, Lisa Horace, que se encontraba junto a su esposo, que estaba haciendo la fila equivocada.

De acuerdo con el informe divulgado por People, la pareja inicialmente creyó que estaba en la fila correcta y decidió ignorar el comentario. Sin embargo, Nelson insistió y presuntamente colocó su mano sobre el hombro del esposo de la mujer en tres ocasiones, lo que llevó a que Lisa “extendiera su brazo para evitar que Nelson hiciera contacto”, según un informe policial basado en la declaración de la propia Horace.

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A partir de ahí, la situación escaló hasta convertirse en una pelea física en medio del desembarque del crucero.

Tras entrevistas a testigos y la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad (CCTV), los investigadores emitieron a Nelson y a Lisa una citación ante el Tribunal federal de Alabama por agresión simple.

Durante la audiencia, celebrada el pasado miércoles, el juez magistrado federal Bert Milling Jr. hizo que ambas mujeres se sentaran al lado, según el medio local Fox 10.

“Solo lamento que estemos aquí”, dijo Nelson al tribunal

Según se informó, el juez indicó que si ninguna de las dos es arrestada ni tiene contacto con la otra durante tres meses, el caso será desestimado.