Un pasajero murió luego de caer al mar desde el crucero Carnival Liberty mientras navegaba desde Celebration Key, la propiedad privada de Carnival Cruise Line en las Bahamas, hacia Nassau, según reportó TMZ

El hombre presuntamente brincó desde el balcón de su camarote y cayó al agua el martes. Tras el incidente, la tripulación lanzó un salvavidas, pero el pasajero desapareció de vista, lo que provocó una intensa búsqueda y rescate.

Aunque la tripulación logró recuperarlo del agua, el hombre no sobrevivió.

Carnival Cruise Line indicó que ofrecía apoyo y asistencia a los familiares del pasajero, quienes también viajaban a bordo del crucero.

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En los pasados meses se han reportado varios incidentes fatales a bordo de cruceros de Carnival Cruise Line.

Anna Kepner, de 18 años, fue asesinada a bordo del crucero Carnival Horizon en noviembre de 2025. ( El Tiempo / GDA )

El caso más sonado ha sido el asesinato de la joven Anna Kepner a bordo del Carnival Horizon. Su hermanastro, Timothy Hudson, de 16 años, fue acusado como adulto por el crimen.

El cuerpo de Kepner, de 18 años, fue encontrado debajo de la cama de una habitación que compartía con Hudson y otro adolescente durante un viaje familiar en noviembre de 2025. Hudson enfrenta cargos por asesinato en primer grado y agresión sexual agravada.

El crucero Carnival Splendor. ( Archivo )

El mes pasado, una pasajera del Carnival Splendor murió mientras practicaba snorkel en la zona de Moreton Island, en Australia.

Luego, mientras el crucero seguía su rumbo hacia Sydney, un pasajero escaló una barandilla y cayó al mar. La operación de rescate no fue exitosa.