Miami. Un adolescente acusado de matar a su hermanastra a bordo de un crucero de Carnival se declaró no culpable el martes y renunció a su comparecencia en una audiencia en el tribunal federal de Miami.

Timothy Hudson recibió la acusación formal y está renunciando a su comparecencia en la lectura de cargos programada para el miércoles, según informó el abogado defensor Eric Cohen en una presentación ante la corte. El joven de 16 años también firmó el documento de una página.

El crucero Carnival Horizon de la línea de cruceros Carnival. ( The Associated Press )

Cohen no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de más comentarios.

Hudson está siendo procesado como adulto por la muerte de Anna Kepner, de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado debajo de una cama en una habitación del Carnival Horizon que compartía con él y otro adolescente durante un viaje familiar en noviembre.

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Hudson enfrenta cargos de asesinato y abuso sexual agravado. Ha estado en libertad bajo el cuidado de un tío desde su arresto en febrero, aunque los fiscales ahora piden a un juez que lo encarcele mientras avanza el caso. Ese asunto aún no se ha resuelto.

Anna Kepner era porrista de una escuela secundaria del Temple Christian School en Titusville, Florida. ( El Tiempo / GDA )

Kepner era porrista de una escuela secundaria del Temple Christian School en Titusville, Florida, a unas 40 millas (65 kilómetros) al este de Orlando. La causa de su muerte, ocurrida el 6 de noviembre, fue determinada como asfixia mecánica, lo que ocurre cuando un objeto o fuerza impide que una persona respire.

Los registros y audiencias del caso permanecieron cerrados al público durante semanas porque Hudson fue inicialmente acusado como menor. Sin embargo, la jueza federal Beth Bloom accedió a la solicitud del gobierno de procesarlo como adulto. El caso fue desclasificado el 10 de abril.