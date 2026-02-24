Un nuevo documento judicial, obtenido por medios locales, reveló que el hermanastro de Anna Kepner, la joven que murió a bordo del crucero Carnival Horizon el 7 de noviembre de 2025, es el principal sospechoso de su muerte y enfrenta dos cargos criminales, incluido el homicidio de la joven.

Según WESH 2 News, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó los cargos el 3 de febrero, aunque parte de los detalles fueron censurados por tratarse de un menor de 16 años.

Los casos de menores en tribunales federales son sumamente poco comunes. Según el abogado Fritz Scheller, citado por The Associated Press, la única razón por la que este caso llegó a la esfera federal fue que Anna murió en aguas internacionales.

El viernes pasado, el padre biológico del hermanastro presentó una moción de emergencia pidiendo la custodia exclusiva del joven, quien había estado viviendo con el padre de Anna, Chris Kepner, y su esposa desde el incidente.

El documento también indica que, tras el crucero, el adolescente fue expulsado del hogar y no ha tenido contacto con la familia desde entonces.

Ese mismo viernes, el hermanastro fue visto en la corte federal de Miami, con una gorra y una sudadera con capucha de camuflaje que le cubría gran parte del rostro, según The Associated Press.

¿Quién era Anna Kepner?

Anna Kepner, de 18 años, era porrista en la escuela secundaria Temple Christian School en Titusville, Florida, a unos 65 kilómetros al este de Orlando.

Sus amigos la describían como alguien que disfrutaba pasar tiempo en el agua. En su servicio conmemorativo en noviembre, los familiares animaron a las personas a vestir colores brillantes en lugar del tradicional negro, “en honor al alma brillante y hermosa de Anna”.

Kepner formaba parte de una familia ensamblada: su padre, Chris, se casó con Shauntel Hudson, quien tuvo tres hijos con su exesposo Thomas Hudson, incluyendo al joven de 16 años.

Gran parte de lo que se sabe sobre la investigación de la muerte de Anna, incluido que su hermanastro es sospechoso, proviene de documentos judiciales relacionados con una disputa de custodia entre los exesposos.

En noviembre, Anna viajaba a bordo del Carnival Horizon junto a su padre, su madrastra, los dos hijos de su madrastra y sus abuelos. El hijo mayor de Shauntel Hudson es un adulto que vive con su exesposo.

Antes de que el barco regresara a Florida, el cuerpo de Anna fue encontrado oculto bajo una cama en la habitación que compartía con otros dos adolescentes, incluido su hermanastro menor. El tiempo de muerte de Anna fue a las 11:17 a.m. del 7 de noviembre, según la oficina del médico forense, y el barco regresó a PortMiami el 8 de noviembre como estaba programado.

La causa de su muerte se determinó como asfixia mecánica, que ocurre cuando un objeto o una fuerza física impide que alguien respire.

Su muerte ha atraído la atención internacional y generado intensa especulación en las redes sociales.