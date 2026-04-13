El hermanastro de Anna Kepner, la joven de 18 años que fue asesinada a bordo del crucero Carnival Horizon, fue acusado como adulto por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida por el crimen de la porrista.

El menor de 16 años -identificado con las iniciales T.H. y residente de Titusville, Florida- enfrenta cargos por asesinato en primer grado y agresión sexual agravada, informó hoy la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida.

De ser hallado culpable, este podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

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Según documentos judiciales, el menor viajaba a bordo del crucero junto a Kepner y otros familiares entre el 6 y 7 de noviembre de 2025. Durante el trayecto, mientras la embarcación se encontraba en aguas internacionales en ruta hacia Miami, las autoridades alegan que T.H. agredió sexualmente y asesinó a Kepner.

La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

Inicialmente, el caso fue presentado como un proceso juvenil el 2 de febrero, pero posteriormente fue transferido a la jurisdicción de adultos por orden de una jueza federal.

El fiscal federal Jason Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, expresó sus condolencias a la familia de Kepner y confirmó que un gran jurado federal emitió la acusación formal por los hechos ocurridos a bordo de la embarcación.

“Nuestros pensamientos están con la familia de la víctima durante esta pérdida inimaginable. Un gran jurado federal ha emitido una acusación formal por delitos graves que supuestamente ocurrieron a bordo de una embarcación en aguas internacionales. Presentaremos las pruebas ante el tribunal y llevaremos este caso con profesionalismo y cuidado”, manifestó el fiscal.

La investigación está a cargo del FBI en Miami.