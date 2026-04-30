Dos pasajeros del crucero Carnival Splendor fallecieron con pocas horas de diferencia en incidentes que las autoridades investigan como no relacionados.

Según la investigación preliminar, el primer incidente ocurrió mientras el barco realizaba un itinerario de ida y vuelta desde Sídney, Australia, con una parada en la zona de Moreton Island, en la costa de Queensland, donde una mujer murió mientras practicaba snorkel.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada por la línea de cruceros, no tiene aún una causa oficial de muerte confirmada. Las autoridades no han determinado si se trató de un evento médico repentino, un accidente en el agua o algún otro factor relacionado con las condiciones marítimas.

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Horas más tarde, mientras el crucero continuaba su ruta de regreso hacia Sídney, un hombre de aproximadamente 70 años fue reportado como desaparecido tras caer al mar.

Según los reportes, familiares del pasajero alertaron a la tripulación y las cámaras de seguridad habrían captado al hombre escalando la barandilla antes de caer o lanzarse al agua. El crucero activó una operación de búsqueda, pero no se obtuvieron resultados.

“Todas las autoridades correspondientes han sido notificadas y Carnival colaborará en la investigación... El equipo de asistencia de Carnival está apoyando a las familias y nuestros pensamientos y oraciones están con ellos”, indicó la compañía en declaraciones a People.

La policía de Sídney mantiene su propia investigación independiente sobre ambos incidentes.