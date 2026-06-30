El horno de la naturaleza estaba al máximo para millones de personas el martes en los estados de la región centro-norte y de los Grandes Lagos en Estados Unidos, mientras un intenso calor y humedad afectaban las regiones sin un alivio inmediato antes de que el sufrimiento se desplace al este del país.

36 Fotos El Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso porque “una peligrosa y prolongada ola de calor se intensificará a lo largo de la mayoría del centro y el este de Estados Unidos”, la cual provocará índices de calor de entre 100 y 115 °F .

El Servicio Meteorológico Nacional fue tajante: las condiciones eran “peligrosas”, ya que el índice de calor —una combinación de la temperatura del aire y la humedad— superó los 37.8 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) en algunas zonas. El organismo advirtió sobre el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre las personas que no cuentan con aire acondicionado.

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El Servicio Meteorológico indicó que la temperatura del aire en Detroit sobrepasaba con creces los 90 °F y que incluso podría llegar a 100 °F en algún momento hasta el jueves. La ciudad informó que una docena de centros recreativos estaban abiertos, algunos hasta las 11 p. m., para que la gente pudiera refrescarse. Grandes zonas de Michigan, así como Illinois, Ohio, Indiana, Kentucky y gran parte de Iowa, estaban bajo una advertencia de calor extremo.

El noreste del país, donde se encuentran las ciudades de Nueva York y Boston, será el siguiente en sentir un calor importante durante el feriado del 4 de Julio. Norristown, Pensilvania, a 32 kilómetros (20 millas) de Filadelfia, canceló un desfile programado para el sábado debido al clima.

Filadelfia declaró una emergencia de miércoles a sábado debido al calor, e informó que 50 centros de enfriamiento operarán con horario extendido. La ciudad señaló que los visitantes encontrarán carpas con rociadores de agua, estaciones para rellenar botellas y puestos médicos en el festival gratuito para aficionados del Mundial en East Fairmount Park.

Cuando aprieta el calor, la gente se adapta

El Museo de Historia de Chicago ofreció entrada gratuita a los residentes del estado que buscaban un espacio fresco el martes. En algunos lugares de Illinois, las carreteras se deformaron por el calor. Cuando la superficie no tiene espacio para expandirse con el calor, puede levantarse y agrietarse.

A las 9:15 a. m., el limpiavidrios Stephen Mason, de 72 años, quitaba insectos del vidrio en una tienda de conveniencia de Detroit. Empezó temprano para evitar las peores condiciones del día, pero a esa hora, la temperatura ya era de 85 °F.

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“Es la única manera de ganarle. Pero ya está empezando a hacer mucho calor aquí afuera”, afirmó.

Adam Schubatis, de 36 años, un corredor que iba sin camiseta en el vecindario Indian Village de Detroit, comentó que había recortado su ruta a 6 millas.

“Sé dónde están todas las fuentes de agua”, dijo. “Mi esposa pensó que estaba loco. Se ofreció a pasar por mí si me cansaba o si había algo que estuviera haciendo que no fuera seguro”.

El día puede ser “terrible” para los perros

En Milwaukee, más de 100 bomberos pasaron horas controlando un incendio en una escuela bajo el calor extremo. El jefe de bomberos Aaron Lipski explicó que los equipos se iban turnando y se quitaban sus gruesos chaquetones mientras se rehidrataban.

Las temperaturas mínimas nocturnas estuvieron en 70 °F en muchos lugares, lo que no le da al cuerpo la oportunidad de enfriarse de manera natural, señaló la doctora Kisha Davis, funcionaria de salud del condado de Montgomery, Maryland.

“El estrés por calor se irá acumulando día tras día”, afirmó Davis, quien añadió que el alcohol y los refrescos, que son bebidas populares en los días festivos, deshidratan.

En Jackson, Mississippi, donde el índice de calor por la tarde superó los 100 °F, enormes ventiladores intentaban mantener frescos a unos 100 perros en un antiguo almacén de colchones que funciona como refugio de Community Animal Rescue and Adoption.

“Es terrible… Tratamos de mantener a todos hidratados allá atrás. Perros y personas”, manifestó la encargada de las perreras, Raquel Burney.

Enfriamiento en cadena

George Liller, de 64 años, fue un héroe en Grosse Pointe Park, un suburbio de Detroit. Instaló aire acondicionado en su casa, así que ofreció gratis una unidad de ventana en Facebook, con todo y el cable de extensión y el control remoto.

“Probablemente estuvo en mi porche unos 15 minutos”, contó Liller. “Ese aire acondicionado me lo regalaron. Pensé: ‘Alguien lo necesita’. Sé lo que se siente estar en una casa vieja cuando hace tanto calor”.