NUEVA YORK — Según un nuevo estudio de PEN America, durante el último año se registraron cerca de 12,000 casos de retirada de obras en colegios públicos, la cifra más alta desde que esta organización defensora de la libertad de expresión comenzó a recopilar datos sobre estas retiradas hace cinco años. Por segundo año consecutivo, Stephen King fue el autor cuyas obras fueron objeto de más retiradas.

Muchas de las prohibiciones se han producido en Florida y Texas, donde se han aprobado leyes restrictivas y tanto los políticos como los activistas conservadores han ejercido presión para que se retiren los libros. PEN también ha constatado que los responsables de los distritos escolares recurren cada vez más a la inteligencia artificial para determinar qué libros deben retirarse.

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Los temas relacionados con la raza, el racismo, la sexualidad y la identidad de género siguen siendo los motivos más habituales por los que se censuran los libros.

«Las bibliotecas escolares ponen a disposición el conocimiento y las ideas, garantizan que los libros sigan estando al alcance de todos, independientemente de sus ideologías personales o políticas, y abren las puertas a historias que informan, plantean retos y reflejan las realidades del mundo a los lectores», reza en parte el informe de PEN, titulado «Prohibidos en EE. UU.». «La prohibición de libros obstaculiza la libertad de lectura, privando a los estudiantes del acceso a la diversidad de opiniones, voces, perspectivas y literatura con las que merecen entrar en contacto».

En total, PEN detectó 11 982 casos de prohibiciones, que afectaban a 7 370 obras distintas. Más de 4 500 aparecían en la lista por primera vez, desde el clásico del siglo XIX «Jane Eyre» hasta la serie de manga «Tokyo Ghoul», de Sui Ishida. El informe del lunes se publica durante la «Semana de los Libros Prohibidos», en la que se organizan actos en colegios, bibliotecas y otros lugares de todo el país para llamar la atención sobre las prácticas de censura.

Los libros de King fueron retirados 312 veces, entre ellos «El resplandor» y «La milla verde». Por su parte, el título más prohibido fue la novela de Patrick McCormick sobre una niña vendida como esclava sexual en la India, «Sold», de la que PEN constató 25 retiradas. Otros libros que suelen ser objeto de censura son la distopía de Margaret Atwood «El cuento de la criada»; «Speak», de Laurie Halse Anderson, su galardonada novela sobre una adolescente que guarda silencio tras ser violada; y la novela de Ellen Hopkins sobre la adicción a las drogas, «Crank».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.