El Departamento de Defensa ha ordenado a 30 universidades estadounidenses que revisen sus colaboraciones con universidades e instituciones de formación militar, en su mayoría chinas, en un momento en el que la Administración Trump está analizando minuciosamente la creciente influencia global de ese país.

Si las universidades no llevan a cabo una revisión y rescinden cualquier acuerdo que se considere problemático en las próximas dos semanas, corren el riesgo de perder la financiación. El objetivo es proteger la investigación financiada con dinero de los contribuyentes frente al robo y la explotación, según informó el Pentágono el lunes.

«El Departamento de Guerra aplica una política de tolerancia cero con respecto a las colaboraciones académicas que pongan en peligro nuestra seguridad nacional», declaró Emil Michael, director de tecnología del Pentágono, en un comunicado de prensa.

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El comunicado no mencionaba los nombres de las universidades, pero un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos afirmó que entre ellas se encuentran la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad Johns Hopkins.

Las escuelas no respondieron de inmediato a los correos electrónicos enviados por The Associated Press en los que se les solicitaba una declaración.

Sarah Spreitzer, vicepresidenta del Consejo Americano de Educación —que representa a los rectores de universidades y centros de enseñanza superior—, expresó su preocupación por el hecho de que el comunicado sugiera, sin ninguna prueba, que las instituciones están cometiendo irregularidades.

La orden se produce después de que el Pentágono publicara el mes pasado una lista actualizada de 130 instituciones extranjeras a las que acusaba de participar en «actividades que aumentan la probabilidad de que se apropien indebidamente de los esfuerzos de investigación y desarrollo financiados por el Gobierno de Estados Unidos».

Aunque la gran mayoría eran chinas, como la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y la Academia de Ciencias Médicas Militares de ese país, también figuraban en la lista varias instituciones iraníes y rusas.

La primera versión de la lista se elaboró durante el primer mandato de Trump, con la ayuda del Consejo Estadounidense de Educación, según explicó Spreitzer.

Afirmó que la mayoría de las instituciones miembros del consejo dejaron de mantener colaboraciones de investigación con esas instituciones en los años siguientes. Dijo que le preocupa que las universidades estadounidenses puedan verse obligadas a asumir la responsabilidad por colaboraciones que se remontan a antes de la creación de la lista.

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«No nos gusta que se insinúe que no somos buenos socios en materia de seguridad en la investigación, teniendo en cuenta que ayudamos a elaborar esta lista y que siempre hemos colaborado con el Gobierno federal cuando ha habido cuestiones relacionadas con la seguridad nacional», afirmó.

La auditoría se produce en un momento en el que la Administración Trump sigue manifestando su profunda preocupación por las actividades de China en las Américas, oponiéndose a que China sea propietaria de los puertos situados a ambos extremos del Canal de Panamá, a los proyectos de infraestructura financiados por la iniciativa china «La Franja y la Ruta» en la región y a la inversión china en el sector de las telecomunicaciones.

El Departamento de Justicia también está investigando si la Universidad de Harvard está permitiendo que donantes chinos creen becas que excluyen a los estudiantes estadounidenses, lo que se suma a la avalancha de investigaciones federales que la Administración Trump ha puesto en marcha en su lucha contra esta universidad de la Ivy League.

Un portavoz de la embajada china afirmó en un comunicado que el país se opone a lo que calificó como la politización de «los intercambios científicos, educativos y académicos habituales».

«La parte estadounidense», continuaba el comunicado, «debería abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y fomentar un entorno abierto, justo y no discriminatorio para los intercambios educativos, científicos y entre los pueblos de China y Estados Unidos». ___

El periodista de Associated Press Collin Binkley ha colaborado en la elaboración de este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.