El presentador de CNN, Jim Acosta, quien fue una piedra en el zapato para el expresidente Donald Trump durante su tiempo como corresponsal en la Casa Blanca, anunció que dejará la cadena en lugar de aceptar una oferta para un nuevo horario nocturno.

Acosta comunicó su salida el martes, al finalizar su programa matutino de una hora en la cadena, y dijo a los televidentes: “No cedan ante las mentiras. No cedan ante el miedo”.

Aunque no mencionó explícitamente a Trump, la implicación era evidente. CNN afirmó que la decisión de trasladar a Acosta de su horario diurno a uno que comenzaría a medianoche, hora del Este, no estaba relacionada con temas políticos.

Menos de media hora antes del anuncio de Acosta, Trump publicó en redes sociales que los rumores sobre su salida eran una buena noticia. “Jim es un gran perdedor que fracasará donde sea que termine”, escribió Trump en Truth Social.

La semana pasada, CNN anunció —en la primera semana de Trump de regreso en el cargo— que reorganizaría su programación diurna, asignando el horario de las 10 a.m., hora del Este, a Wolf Blitzer, quien estaría acompañado por Pamela Brown. La cadena informó que había ofrecido a Acosta un programa a la medianoche, con traslado a Los Ángeles, donde se transmitiría a las 9 p.m. en esa zona horaria y sería emitido simultáneamente en CNN International.

Sin embargo, Acosta, quien ha estado en CNN durante 18 años, confirmó el martes que rechazó la oferta.

Reflexionando sobre su carrera

Acosta dijo que a menudo le preguntan si cubrir el primer mandato de Trump como presidente fue el punto culminante de su carrera en CNN. Sin embargo, él afirmó que fue la oportunidad de cubrir el viaje del expresidente Barack Obama a Cuba en 2016 y hacerle una pregunta al líder cubano Raúl Castro sobre los prisioneros políticos.

“Como hijo de un refugiado cubano, me llevé la lección de que nunca es buen momento para rendirse ante un tirano”, comentó Acosta. “Siempre he creído que es trabajo de la prensa hacer responsable al poder. Siempre he tratado de hacerlo en CNN y tengo la intención de seguir haciéndolo en el futuro”.

Acosta dijo que su mensaje final era: “No cedan ante las mentiras. No cedan ante el miedo. Aférrense a la verdad. Y a la esperanza”.

CNN, en un comunicado, expresó: “Jim ha tenido una carrera larga y distinguida de casi 20 años en CNN, con un historial de enfrentarse a la autoridad, por la Primera Enmienda y nuestras libertades periodísticas. Queremos agradecerle por la dedicación y el compromiso que ha traído a su labor informativa y le deseamos lo mejor en el futuro”.

La relación tensa de Trump con Acosta durante su primer mandato culminó con la suspensión temporal de la credencial de prensa de Acosta en la Casa Blanca en 2018. Acosta intentó seguir cuestionando a Trump después de que el presidente dijera “¡eso es suficiente!” en una conferencia de prensa y un asistente intentara quitarle el micrófono a Acosta.