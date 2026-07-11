WASHINGTON. El gobierno del presidente Donald Trump ha enviado citaciones judiciales a varios periodistas del periódico The New York Times tras su reportaje sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo Air Force One, según el diario.

El nuevo avión, que Trump recibió como regalo de Qatar, entró en servicio la semana pasada.

El diario indicó que las citaciones emitidas el viernes buscan obligar a los reporteros a testificar ante un jurado federal investigador en Manhattan el miércoles, y añadió que agentes federales entregaron algunas citaciones a los periodistas en sus domicilios.

De momento no ha habido respuesta de la Casa Blanca ni del Departamento de Justicia a las solicitudes de comentarios el sábado.

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“La presencia de agentes federales en la puerta de reporteros de noticias debería escandalizar a cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que ésta protege”, declaró David McCraw, abogado del Times, en un comunicado.

Parte de un patrón de medidas contra la prensa

Emitir citaciones judiciales representa una escalada importante en el esfuerzo del presidente republicano por amenazar a organizaciones informativas independientes, aprovechando el poder del gobierno federal en su contra. También forma parte de un patrón sistemático de Trump para intentar socavar la libertad de prensa con el fin de protegerse de una cobertura negativa.

A principios de este año, el Departamento de Justicia emitió citaciones para obligar a reporteros de The Washington Post y The Wall Street Journal a rendir testimonio. En ambos casos, el Departamento retiró posteriormente las citaciones.

Durante su primer mandato, Trump sugirió que la prensa constituye un “enemigo” del pueblo estadounidense. Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, ha emprendido contra los medios una campaña agresiva sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.

El patrón de ataques de Trump contra medios de comunicación y figuras mediáticas que, según él, son excesivamente críticos con su gestión ha incluido presentar demandas contra medios cuya cobertura no le gusta, amenazar con revocar licencias de transmisión televisiva y tratar de doblegar a organizaciones periodísticas y empresas de redes sociales a su voluntad.

Trump no usó su nuevo Air Force One al salir de Turquía

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El presidente voló en el nuevo Air Force One a una cumbre de la OTAN en Turquía esta semana. Pero salió el miércoles en uno de los aviones Air Force One de modelo más antiguo rumbo a Mildenhall, una base de la Real Fuerza Aérea en Suffolk, Inglaterra.

El avión más nuevo también voló a Mildenhall. Luego Trump se cambió a ese avión para el vuelo de regreso a la Base Conjunta Andrews.

El cambio abrupto de avión se produjo al tiempo que se había derrumbado un frágil alto el fuego con Irán, con Estados Unidos lanzando ataques aéreos contra Irán y Teherán atacando a tres Estados árabes del Golfo. Irán y Turquía comparten frontera, lo que avivó la especulación de que el avión regalado por Qatar, que fue sometido a una modernización de 400 millones de dólares, carecía de ciertos sistemas sofisticados de seguridad y contramedidas.

El periódico, citando fuentes anónimas, reportó que el cambio se produjo a instancias del Servicio Secreto y que el avión más nuevo carecía de algunas de las funciones avanzadas de seguridad con que cuenta el aparato más antiguo, incluidas capacidades antimisiles.

Trump negó que hubiera preocupaciones de seguridad y publicó en redes sociales que la parada en Mildenhall fue para que los miembros del servicio allí pudieran ver el nuevo avión. Durante el vuelo, Trump negó a los reporteros que lo acompañaban que las preocupaciones de seguridad relacionadas con Irán fueran un factor para volar dos aviones de regreso. Cuando se le preguntó si tenía conocimiento de amenazas creíbles de Irán contra el Air Force One, Trump desestimó la pregunta.

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“Yo tengo una amenaza todo el tiempo. Soy el número 1 en su lista”, afirmó.

La Casa Blanca negó posteriormente que el nuevo avión tuviera deficiencias de seguridad.

“El nuevo Air Force One es una aeronave de última generación que ha sido equipada con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del presidente y su personal”, señaló el portavoz Steven Cheung en un comunicado. “Como el presidente ha dicho recientemente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y usamos todas las herramientas a nuestro alcance —incluidas la distracción y la desorientación— para abordar esas amenazas”.

El diario reveló que entre los periodistas del Times que recibieron citaciones estaban Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt.