Una perrita de raza husky se convirtió en la heroína de una familia en Connecticut tras enfrentarse a un oso que corría hacia un niño y evitar que el ataque terminara en tragedia.

Según informó People en Español, que cita a WTNH y Storyful, el incidente ocurrió recientemente en la ciudad de Torrington y fue captado por una cámara de seguridad instalada en la vivienda.

En las imágenes se observa al oso ingresar al camino de entrada de la casa y dirigirse rápidamente hacia el menor. Antes de que el animal pudiera alcanzarlo, Bella, la husky de la familia, saltó sobre su espalda y lo mordió para desviar su atención.

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Mientras la perrita mantenía ocupado al oso, el niño logró correr hacia un lugar seguro. Al mismo tiempo, se escucha a un adulto gritar para ahuyentar al animal, que finalmente abandona la propiedad mientras Bella lo persigue.

El dueño de la perrita, Jeff Tazzara, aseguró a WTNH que la reacción de Bella no lo sorprendió, ya que siempre ha mostrado un fuerte instinto protector con sus hijos.

“Siempre se pone entre los extraños y los niños, pero uno siempre se pregunta qué pasará si alguna vez tiene que protegernos de verdad. Ahora ya lo sabemos”, expresó.

Como recompensa por su valentía, Tazzara dijo que planea consentir a Bella con uno de sus alimentos favoritos: un filete T-bone.

Aunque el desenlace fue positivo, expertos recuerdan que los perros pueden provocar que un oso se vuelva más agresivo durante un encuentro. Por ello, recomiendan mantener a las mascotas bajo control y evitar acercarse a estos animales salvajes cuando sean avistados.

El video del rescate se ha viralizado en redes sociales, donde miles de usuarios han elogiado la rápida reacción de Bella y la han calificado como una verdadera heroína.