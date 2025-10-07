VALDOSTA, Georgia. Según la policía, un niño de 2 años del sur de Georgia fue atacado por dos perros rottweiler y murió en una guardería sin licencia, mientras la propietaria dormía la siesta.

Stacy Wheeler Cobb, la propietaria de 48 años que regentaba la guardería en su casa de Valdosta, a 367 km al sur de Atlanta, ha sido acusada de homicidio en segundo grado y crueldad en segundo grado hacia los niños, según los registros de la cárcel.

Cobb dejó al niño sin supervisión durante más de dos horas el sábado, según el Departamento de Policía de Valdosta. Creen que entró en el patio trasero de la casa y abrió la perrera con los dos rottweilers, que luego “mordieron a mi bebé hasta matarlo”, escribió la madre en GoFundMe, describiendo las imágenes de la cámara. Cuando la policía llegó alrededor de las 3:45 p. m., el niño ya había fallecido.

El niño de 2 años era el único niño en la guardería de Cobb, aunque normalmente hay 10, según la policía. Cobb fue trasladada a la cárcel del condado de Lowndes. Los registros de la cárcel no indicaban si Cobb tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre, y las autoridades no pudieron confirmar si lo tenía.

Una campaña de GoFundMe creada por la madre del niño, Adrianna Jones, identificó al niño como Kaimir Jones. La madre soltera dijo que sabía que algo iba mal porque Cobb suele llamar a lo largo del día, pero no había respondido a Jones durante tres horas. Su “intuición” le dijo que saliera temprano del trabajo, dijo Jones.

“Fue una escena desgarradora, devastadora y traumática que no le desearía a nadie”, escribió Jones.

Los rottweilers y un tercer perro que había en la casa fueron recogidos por el Servicio de Control Animal del condado de Lowndes.

El Departamento de Policía de Valdosta dijo en una publicación en línea que la investigación sigue en curso y que esperan presentar más cargos.

“Este es un suceso horrible y trágico que nunca debería haber ocurrido, pero debido a la negligencia de este delincuente, una madre ha perdido trágicamente a su hijo”, dijo la jefa de policía de Valdosta, Leslie Manahan.