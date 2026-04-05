Cuatro personas murieron cuando un automóvil que era perseguido por un patrullero estatal de Alabama se salió de la carretera y chocó contra un árbol, informaron las autoridades el domingo.

El conductor intentaba evadir a la patrulla de carreteras de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama en una vía rural del condado de Pike, en el sureste del estado, cuando ocurrió el accidente, indicó en un correo electrónico la portavoz de ALEA, Amanda Wasden.

No hubo otros vehículos involucrados.

Wasden señaló que el accidente está bajo investigación y que no había información adicional disponible. Tampoco se indicó qué provocó la persecución.

El conductor y dos pasajeros, uno de ellos de 17 años, no llevaban cinturón de seguridad y fueron expulsados del sedán.

El tercer pasajero no salió expulsado, pero los cuatro fueron declarados muertos en la escena.