Un grupo de pescadores ecuatorianos ha demandado al gobierno de Trump por las denuncias de que el ejército estadounidense atacó su embarcación pesquera y los secuestró tras identificarlos erróneamente como narcotraficantes.

Los pescadores afirman que unos drones estadounidenses atacaron su embarcación, la La Negra Francesca Duarte II, en el océano Pacífico oriental, frente a las costas de Ecuador, el 17 de marzo, según una demanda federal presentada el lunes.

La embarcación quedó envuelta en llamas y dos de los hombres sufrieron quemaduras graves, según la demanda. Los hombres alegan que Estados Unidos los retuvo contra su voluntad durante aproximadamente 24 horas y que fueron tratados de manera cruel e inhumana.

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“El ataque, el secuestro y la tortura mencionados anteriormente tuvieron lugar a pesar de que el gobierno de Ecuador, tras una inspección de tres horas, acababa de exonerar al barco y a su tripulación de cualquier actividad ilícita”, según la demanda, que se presentó ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Pittsburgh y sobre la que ya informó anteriormente The New York Times.

Esta demanda es la segunda presentada contra la administración de Trump por los ataques militares de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones dedicadas al contrabando de drogas en América Latina. Al menos 240 personas han perdido la vida desde que la administración comenzó a atacar a quienes denomina “narco-terroristas” en septiembre de 2025.

Las autoridades estadounidenses han dado a conocer públicamente muy poca evidencia que respalde las afirmaciones de que las embarcaciones transportaban drogas. Los legisladores demócratas y algunos expertos jurídicos también sostienen que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales en alta mar.

El Pentágono y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la demanda. La administración de Trump ha justificado los ataques en general al declarar que los cárteles de la droga son “combatientes ilegales” y ha afirmado que Estados Unidos se encuentra ahora en un “conflicto armado” con ellos.

La demanda se presentó en virtud de una ley marítima de EE. UU. que permite presentar reclamaciones por lesiones graves infligidas en alta mar, así como por ataques ilegales, secuestro y tortura. El abogado de los pescadores en EE. UU., Daniel Kovalik, dijo que presentó la demanda en Pittsburgh debido a la experiencia en derecho marítimo que existe en la jurisdicción del tribunal del oeste de Pensilvania, la cual incluye los tres ríos que atraviesan la ciudad y un puerto en el lago Erie.

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Según la demanda, después de que su barco fuera atacado, los hombres se lanzaron al mar y luego utilizaron pequeñas embarcaciones de emergencia que se encontraban a bordo del barco más grande. Se acercaron a un barco que enarbolaba banderas de EE. UU., donde había hombres uniformados que hablaban inglés.

La demanda alega que a los pescadores les ataron las manos, les colocaron capuchas en la cabeza y les dieron muy poca agua y nada de comida. A uno de ellos, Jordy Alexander Flores Lucas, le dijeron a través de un traductor que los hombres que estaban en el barco eran quienes habían lanzado el ataque.

“Se rieron de lo que habían hecho y de cómo habían destruido el barco pesquero —una embarcación que constituía el medio de vida de todos los demandantes—”, alega la demanda.

Según la demanda, los pescadores pasaron siete días a bordo de un barco salvadoreño que los llevó a El Salvador. La mayoría permaneció en un centro de atención integral para migrantes, mientras que dos hombres heridos fueron trasladados a un hospital. Finalmente, todos ellos fueron repatriados en avión a Ecuador a finales de marzo.

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Este contenido fue traducido del inglés al español utilizando inteligencia artificial y fue revisado por un editor antes de ser publicado.