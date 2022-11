( The Associated Press )

Las autoridades pidieron a más de 2 millones de habitantes de Houston, Texas, hervir el agua de la llave debido a una falla eléctrica en una planta purificadora.

La orden indica que los clientes de la cuarta ciudad más grande del país deben hervir el agua antes de beberla o de usarla para cocinar o bañarse. Varias escuelas públicas y privadas del área de Houston, así como algunas universidades locales, permanecieron cerradas el lunes como resultado del aviso, mientras que otras hicieron ajustes para suministrar agua embotellada y sanitizante a los campus afectados.

Funcionarios del distrito escolar independiente de Houston señalaron el lunes en un comunicado que los cierres continuarían hasta el martes debido a “las complicaciones logísticas que causó el aviso”.

“Estas complicaciones evitan que el distrito sea capaz de proporcionar alimentos a sus estudiantes y garantizar la disponibilidad de agua para estudiantes y miembros del personal”, señalaron funcionarios del distrito escolar en un comunicado.

La orden fue emitida el domingo, horas después de que dos transformadores sufrieran desperfectos, causando apagones en la planta purificadora, indicó el alcalde de Houston, Sylvester Turner, en una conferencia de prensa el lunes. No había indicios de contaminación en el sistema de aguas.

Turner explicó que ya se realizaban análisis de calidad del agua y espera que el aviso se levante a más tardar la mañana del martes, una vez que la agencia ambiental del estado dé su autorización luego de analizar los resultados de las pruebas.

“Confiamos en que los resultados serán limpios”, subrayó Turner.

Según Turner, la ciudad emitió el aviso, que afecta a toda la ciudad de Houston y a varias zonas adyacentes, como medida de precaución después de que los dos transformadores —uno principal y su respaldo— sufrieran fallas. El problema afectó la capacidad de la planta para tratar agua y bombearla al sistema de transmisión, lo que resultó en una baja presión del agua.

Debido a que el problema fue al interior del sistema de la planta, activar los generadores de emergencia no habría hecho diferencia alguna, destacó Turner. Como los transformadores no servían, no podían transmitir electricidad a la planta.