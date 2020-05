Nueva York. Una coalición de grupos legales pidió este martes a una corte federal en Nueva York que ordene una moratoria en el cumplimiento del distanciamiento social por el coronavirus que realiza la Policía local y se investigue su conducta, que, en su opinión, discrimina a latinos y afroamericanos.

Los grupos presentaron ante la corte federal del distrito sur de Nueva York una moción en la que alegan que la Policía retomó sus prácticas de perfil racial, declaradas inconstitucionales por esa corte en 2013 en el histórico caso de "Floyd vs New York City" por la práctica de parar y registrar a posibles sospechosos, conocida como "stop and frisk" y que afectó de forma desproporcionada a latinos y negros, según indicaron este viernes en conferencia de prensa.

El Centro de Derechos Constitucionales, el Fondo de Defensa Legal y Educación de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), la Sociedad de Asistencia Legal y el bufete de Beldock, Levine y Hoffman acudieron con una moción de urgencia al tribunal.

Indican que desde marzo pasado cuando comenzó el distanciamiento social como parte del plan del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para detener la propagación del virus, el 81% de las multas emitidas por su incumplimiento son a afroamericanos y latinos, en una tendencia similar ocurrida en los arrestos.

En las comunidades blancas, independientemente de la situación económica de sus residentes, la Policía de la ciudad de Nueva York no ha forzado el distanciamiento social en la misma medida, a pesar de las concentraciones en parques, bares y escuelas o ceremonias religiosas, de acuerdo con los abogados.

Como en el caso Floyd vs New York City, donde aproximadamente el 85% de los detenidos eran afroamericanos y latinos, las prácticas de la policía violan las enmiendas Cuarta (requiere que las pesquisas y aprehensiones conducidas por una autoridad del gobierno sean justificadas) y Decimocuarta (incluye el debido proceso y la protección igualitaria) de la Constitución, argumentan los abogados.

Por ello, han pedido que Peter Zimroth, designado por la corte para velar por el cumplimiento de sus órdenes en el caso del “stop and frisk”, investigue la conducta de la Policía e informe de sus hallazgos a los demandantes, al tribunal y al público.

“Esperamos que la corte tome los pasos necesarios”, indicó el abogado Darius Charney, del Centro de Derechos Constitucionales, quien recordó que siete años después del caso “Floyd vs New York City”, que ellos incoaron, se ha vuelto presuntamente a la misma práctica discriminatoria.

De acuerdo con Charney, la policía ha continuado deteniendo y registrando a las minorías a un ritmo alarmantemente desproporcionado bajo el argumento del cumplimiento del distanciamiento social.

En su decisión de 2013, la jueza Shira Scheindlin determinó que en la práctica de parar y cachear hubo violación a la Cuarta y Demimocuarta Enmienda de la Constitución.

También que entre enero de 2004 y junio de 2012 se produjeron 4.4 millones de episodios de ese tipo, un 83% de los cuales afectaron a afroamericanos e hispanos.

Destacó que en el 88% de los casos las personas no fueron arrestadas ni multadas.

La abogada Corey Stoughton, de la Sociedad de Asistencia Legal, indicó este martes que las quejas por la conducta de la Policía vienen de las comunidades de minorías y que hay vídeos que lo confirman.

“Los datos sugieren que la aplicación de las reglas de distanciamiento social por parte de la Policía no siguen las quejas sobre los infractores, sino el mismo patrón de aplicación desproporcionada contra neoyorquinos de color del ‘stop and frisk’ o de otras ofensas de bajo nivel como la posesión de marihuana”, señaló.

Por su parte, Jonathan Moore, de la firma Moore, Beldock, Levine, & Hoffman, señaló que el tribunal no puede dejar a las agencias de la ciudad involucrarse en prácticas discriminatorias: “Esto tiene que parar”.

El jefe de la policía, Dermont Shea, ha dicho ser consciente de los números -tras denuncias que se han hecho-, pero ha rechazado que obedezcan a perfil racial.