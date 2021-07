( The Associated Press )

Virginia Occidental. El gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, pidió el sábado la renuncia de un legislador estatal que publicó un video con contenido sexualmente explícito en su cuenta pública de TikTok.

El legislador estatal Joe Jeffries fue despojado de una asignación de una comisión el viernes luego que se dio a conocer la publicación en la plataforma, de acuerdo con un comunicado del presidente de la Cámara de Representantes estatal, Roger Hanshaw, quien señaló que lo hecho por su compañero republicano era una “vergüenza”.

El sábado, el gobernador republicano del estado emitió un comunicado en que consideró que la conducta de Jeffries era “lamentable” e “infantil”.

“No solo gritó comentarios inquietantes sobre mí a un grupo de senadores durante una sesión legislativa reciente, sino que ahora nos enteramos de que su cuenta no muy secreta de TikTok está llena de videos desagradablemente vulgares, que son particularmente ofensivos para las mujeres”, señaló Justice en un comunicado. “Este es el comportamiento de un niño inmaduro, no de un padre de familia y funcionario electo de 39 años”.

El gobernador dijo que esperaba escuchar una disculpa por parte de Jeffries el sábado por la mañana, “pero todo lo que ha hecho es esconderse de los medios y de las críticas”.

El legislador no respondió el sábado por la tarde a mensajes telefónicos dejados en su oficina ni a mensajes de email por parte de The Associated Press.

Jeffries, cuyo distrito incluye un grupo de condados aledaños a la capital estatal de Charleston, publicó el video el jueves. El viernes por la tarde, su cuenta ya era privada.

Belinda Biafore, presidenta del Partido Demócrata de Virginia Occidental, afirmó que Jeffries “tiene un montón de videos inapropiados y vulgares con comentarios sexualmente explícitos en una aplicación de redes sociales dirigida a los jóvenes”.