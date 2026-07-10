Washington. Los planes del presidente Donald Trump para construir un arco que alteraría el perfil urbano de la capital del país obtuvieron el jueves la aprobación inicial por parte de una comisión federal clave.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital votó a favor de aprobar los planes preliminares del emplazamiento y de la construcción para el arco de 250 pies que el presidente republicano quiere construir en una rotonda de tráfico en el extremo de Virginia del Puente Conmemorativo de Arlington visto desde Washington.

El personal de la agencia había recomendado una aprobación preliminar junto con una serie de revisiones al proyecto para cumplir con una ley federal que limita la altura de los edificios en Washington, pero la comisión votó por seguir deliberando el tema de la altura.

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“Se trata de un proyecto complejo”, manifestó el presidente de la comisión, Will Scharf, antes de la votación. En septiembre, durante la próxima reunión de la comisión, podría producirse una votación final.

Los comisionados escucharon un resumen del informe del personal y sus recomendaciones, y escucharon a decenas de personas que se inscribieron para testificar sobre el proyecto, uno de los varios que impulsa Trump para remodelar la capital del país a su gusto.

Algunos de quienes testificaron en contra del proyecto señalaron que se oponían a construir un arco celebratorio tan cerca del solemne terreno del Cementerio Nacional de Arlington.

La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, una agencia federal independiente, aprobó el diseño del arco en mayo. La Comisión Nacional de Planificación de la Capital supervisa la construcción en terrenos federales de la ciudad y comenzó a revisar el plan en junio.

Los opositores al proyecto sostienen que la construcción es demasiado grande para el perfil urbano y que interrumpiría las vistas cuidadosamente diseñadas entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, concebidas para simbolizar la reunificación del Norte y el Sur tras la Guerra Civil.

Pero la oposición ha hecho poco para influir en los miembros de cualquiera de las dos comisiones, ambas integradas por algunos de los aliados más cercanos de Trump. El presidente designó a Scharf, un alto asesor de la Casa Blanca, para encabezar la comisión de planificación.

Un grupo de veteranos y un historiador demandaron al gobierno de Trump ante un tribunal federal para bloquear la construcción del arco por preocupaciones sobre interrupciones en la línea de visión.

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El arco sería más del doble de alto que el Monumento a Lincoln, que mide 99 pies, y cerca de la mitad de la altura del Monumento a Washington, de aproximadamente 555 pies.

Trump dijo el año pasado que el arco podría pagarse con fondos no utilizados de los cientos de millones de dólares que afirmó haber recaudado de corporaciones, donantes y otras personas adineradas para financiar la construcción de un nuevo salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca.

Pero, al parecer, se utilizará algo de dinero público para el proyecto del salón de baile, así como para el arco. La Casa Blanca no ha divulgado una estimación de costos para este último.