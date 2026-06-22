Según unos documentos judiciales recientemente desclasificados, un plan para subastar más de 100 objetos rescatados de los restos del Titanic —entre los que se incluyen efectos personales, dinero, utensilios de cocina y elementos decorativos— se está topando con la oposición del Gobierno de Estados Unidos.

RMS Titanic Inc., la empresa que posee los derechos exclusivos de recuperación del famoso pecio del Atlántico Norte, quiere vender objetos por primera vez, a pesar de los acuerdos previos que estipulaban que solo se exhibirían en museos y exposiciones itinerantes.

RMS Titanic ha propuesto subastar los objetos y exhibirlos en una gira mundial por cuatro ciudades, aunque aún no se han revelado públicamente dichas localidades. Los documentos judiciales presentados en Estados Unidos hacían referencia al plan de la empresa, con sede en Georgia, de vender objetos como un querubín de bronce, un collar de pepitas de oro y un colgante en forma de corazón.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) representa los intereses de Estados Unidos y supervisa el lugar del naufragio. La agencia sostiene que dicha venta incumpliría las obligaciones legales de RMS Titanic con respecto a dicho lugar, según los documentos que un juez ordenó desclasificar a principios de este mes.

Al argumentar que la subasta debería prohibirse, el Gobierno señaló que la empresa “no solicita la autorización del Tribunal, no considera que dicha autorización sea necesaria y afirma que no existe ningún impedimento para vender” los objetos.

Los representantes de RMS Titanic no respondieron el lunes a las solicitudes de comentarios. Sus abogados habían afirmado anteriormente, en un escrito presentado ante un tribunal federal, que el acuerdo de subasta propuesto no infringiría las órdenes judiciales ni los acuerdos vigentes relativos a los artefactos.

Desde 1987, la empresa ha recuperado miles de objetos e incluso fragmentos del casco del Titanic. Obtiene beneficios gracias a su exposición.

A lo largo de las últimas dos décadas, la empresa ha intentado vender los objetos para financiar futuras exploraciones y hacer frente a sus dificultades económicas. Sin embargo, esos intentos se toparon con la firme oposición de los tribunales estadounidenses, así como de grupos de defensa del patrimonio y de los familiares de las víctimas. Algunos de los objetos recuperados pertenecían a los pasajeros del barco.

Sin embargo, los objetos que conservaron los supervivientes o que los equipos de rescate sacaron del agua pueden venderse y, a menudo, alcanzan sumas elevadas: un chaleco salvavidas que llevaba un pasajero se vendió por algo más de 900,000 dólares en abril, mientras que un reloj de bolsillo de oro que se le regaló al capitán del barco que rescató a los supervivientes se vendió por casi 2 millones de dólares en 2024.

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Los subastadores afirman que la inquebrantable fascinación por el Titanic —que se hundió tras chocar contra un iceberg en su viaje inaugural de Europa a Nueva York en 1912, lo que provocó la muerte de más de 1,500 personas— y la singularidad de los objetos se combinan para generar una gran demanda y precios exorbitantes.

Los detractores de la venta de los objetos recuperados de los restos del naufragio afirman que la empresa está sujeta a un acuerdo de la década de los noventa que otorgaba a RMS Titanic los derechos exclusivos de salvamento del barco a cambio de la promesa de no vender nunca dichos objetos. Los exploradores submarinos se han mostrado en ocasiones contrarios a la idea de vender los objetos del Titanic, ya que sostienen que deberían exponerse en beneficio del interés público.

“No tengo ningún problema con que se recuperen objetos del Titanic, siempre y cuando se haga con cuidado y utilizando técnicas arqueológicas adecuadas”, afirmó Greg Stone, un veterano explorador y científico marino. “Me sentiría más tranquilo si se tratara de una iniciativa sin ánimo de lucro”.

Las normas que regulan la exposición y la venta de objetos del Titanic tienen por objeto preservar los restos del naufragio en beneficio del público y evitar que «los multimillonarios se los apropien para hacer alarde de su riqueza y poder», afirmó Richard Daynard, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Northeastern de Boston, especializado en la defensa del interés público.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.