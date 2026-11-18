La Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzará a vender este jueves, 19 de noviembre, bolsas de 1,000 monedas de un dólar que llevan el rostro del presidente Donald Trump. Cada paquete tendrá un precio de $1,350, una cantidad superior a su valor nominal de $1,000.

Celebrate America's 250th anniversary with the 2026 President Donald J. Trump $1 Coin, sold in 1,000-coin bags as part of the Semiquincentennial Coin Program. Available 11/19! https://t.co/2cKFdOBhZA https://t.co/elC2C859gT — United States Mint (@usmint) November 13, 2026

La venta comenzará al mediodía, hora del Este, como parte de las iniciativas para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará en 2026.

Según informó la agencia federal, las monedas se ofrecerán en bolsas de 1,000 unidades y tendrán un costo adicional de envío de $15 por una bolsa o $30 por dos. Debido a su peso, que ronda las 20 libras por paquete, se permitirá comprar un máximo de dos bolsas por pedido.

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La emisión tendrá una disponibilidad limitada de 15,100 unidades, de acuerdo con la información publicada por la Casa de la Moneda.

En una de las caras de la moneda aparece un retrato de Trump acompañado de las inscripciones «LIBERTY» e «IN GOD WE TRUST», además de las fechas 1776 y 2026, en referencia al aniversario de la fundación del país.

El diseño fue realizado por Joseph Menna, grabador jefe de la Casa de la Moneda, y está basado en una fotografía oficial del presidente tomada por Daniel Torok, fotógrafo de la Casa Blanca.

En el reverso aparece el sello presidencial de Estados Unidos, que muestra un águila con una rama de olivo y un conjunto de flechas. El diseño también incorpora el número 250 en el escudo del ave, junto con las inscripciones «UNITED STATES OF AMERICA» y «ONE DOLLAR».

Esta cara fue diseñada y esculpida por Frank Gasparro, quien anteriormente se desempeñó como grabador jefe de la institución.

¿Se podrán utilizar para hacer compras?

Aunque fueron producidas con un acabado similar al de las monedas destinadas a circular, las piezas nunca han sido puestas en circulación. Sin embargo, la Casa de la Moneda confirma que son de curso legal y pueden utilizarse como dinero.

Cada bolsa contiene monedas cuyo valor nominal suma $1,000, pero los compradores deberán pagar $1,350, sin contar el envío. Esto representa una diferencia de $350 sobre el valor monetario de las piezas.

La iniciativa forma parte del Programa de Monedas del Semiquincentenario, creado para conmemorar los 250 años de Estados Unidos.

Las personas interesadas podrán adquirirlas a través de la tienda oficial de la Casa de la Moneda, bajo el número de producto 26SQBZ.