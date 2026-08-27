Un grupo de senadores estadounidenses, encabezado por la demócrata Catherine Cortez Masto, de Nevada, instó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a que cancelara su plan de dotar a los agentes de guantes capaces de administrar dolorosas descargas eléctricas.

En una carta enviada el jueves al director en funciones del ICE, Cortez Masto y 15 de sus colegas del grupo parlamentario demócrata cuestionaron la necesidad de que el ICE destine hasta 20 millones de dólares a la adquisición de dichos dispositivos, así como la capacidad de la agencia para utilizarlos de forma adecuada.

«El uso indebido, flagrante y trágico de la fuerza en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Houston, Maine y otros lugares del país suscita un gran escepticismo sobre la capacidad profesional de la agencia para implementar de forma segura una nueva herramienta que podría utilizarse para causar daño a los estadounidenses sin motivo alguno», se afirma en la carta.

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Además de Cortez Masto, la carta fue firmada por el senador independiente Angus King, de Maine, y otros 14 demócratas, que se encuentran en minoría en un Senado controlado por los republicanos. Son los últimos en manifestar su oposición al plan, que se hizo público este mes cuando el ICE publicó un anuncio en el que se esbozaban los planes para adquirir miles de «dispositivos de distracción y desescalada» para agentes e investigadores.

Estos dispositivos son unos guantes de patrulla normales hasta que un agente pulsa un botón para activar el modo eléctrico. Deben aplicarse directamente sobre la piel de una persona para producir una descarga que provoca dolor, lo cual se promociona como una forma de lograr que las personas que se resisten obedezcan. En los últimos años, algunas cárceles locales y comisarías de policía los han utilizado.

Cortez Masto y el resto de senadores afirmaron que el dispositivo «plantea riesgos considerables si se utiliza durante detenciones civiles, y más aún si se emplea sin límites claros, sin una formación adecuada y sin una supervisión exhaustiva». Afirmaron que, si el ICE sigue adelante con el plan, deberá hacer públicos los detalles sobre cómo se formará a los agentes y cómo se documentará y revisará internamente el uso de los guantes para evitar un uso indebido.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.