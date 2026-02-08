El Departamento del Sheriff del Condado de Pima informó que encontró sangre de Nancy Guthrie en el Porsche de su casa y que recientemente recibieron un mensaje de alguien que se identificó como el supuesto sospechoso del secuestro de la madre de la popular periodista estadounidense Savannah Guthrie.

Asimismo, el Buró Federal de Investigaciones Crimianles (FBI) continuó ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares para quienes aporten información valiosa a la investigación.

En esta imagen facilitada por NBCUniversal, Savannah Guthrie, a la derecha, su madre Nancy hablan, el miércoles 17 de abril de 2019, en Nueva York. (Nathan Congleton/NBCUniversal vía AP)

Según USA Today,el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, enfatizó que “no hemos identificado a ningún sospechoso ni persona de interés” y que aún tenemos mucho por delante en la investigación, cuatro días después de que la madre de 84 años de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fuera reportada como desaparecida de su hogar en las afueras de Tucson, Arizona.

“Ahora mismo, creemos que Nancy todavía está ahí fuera”, dijo. “Queremos que regrese a casa”. El sheriff también reiteró que Nancy Guthrie necesita medicación diaria.

Statement on the Nancy Guthrie investigation - pic.twitter.com/qHJacJwwwy — Pima County Sheriff's Department (@PimaSheriff) February 6, 2026

Savannah Guthrie reportó la desaparición de su madre el pasado domingo 1 de febrero, tras no asistir a la iglesia ese día y haberla vista por última vez la noche del 31 de enero, cuando su familia la dejó en su casa después de cenar. También se dirigió directamente a su madre: “Mamá, si escuchas esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy”.

Las autoridades declararon que se están tomando en “serio” una supuesta carta de rescate con dos fechas límites: una a las 5 p. m. del jueves y otra el lunes.