Baimadajie Angwang pensó que volvería al trabajo de sus sueños como policía de Nueva York, después de que la fiscalía federal retirara las acusaciones en su contra de espiar para China. En lugar de ello, está luchando contra la decisión del comisionado de policía de despedirlo.

En una decisión hecha pública recientemente, el comisionado Edward Cabán ordenó el despido inmediato de Angwang el 29 de enero, alegando que desobedeció la orden de someterse al interrogatorio de los investigadores de asuntos internos sobre el caso de espionaje.

Angwang, de 37 años, declaró que se negó a comparecer ante los investigadores el año pasado por consejo de sus abogados, porque el NYPD se negó a entregarles documentos del departamento antes del interrogatorio que les hubieran permitido prepararse. Ahora se plantea llevar al comisionado ante los tribunales por su despido.

PUBLICIDAD

“Es extremadamente decepcionante”, dijo Angwang a The Associated Press en una entrevista telefónica el miércoles. “Tengo que seguir luchando, no sólo por mí, por cualquiera que haya sido acusado injustamente en el pasado y que esté recibiendo el trato injusto que acabo de recibir en este momento, o por cualquier posible víctima disciplinaria en el futuro. ... No me rendiré hasta que se haga justicia”.

Los funcionarios policiales declinaron hacer comentarios y remitieron a AP a la decisión escrita de Cabán, de despedir a Angwang.

“El Departamento es una organización paramilitar, y no obedecer y cumplir con el interrogatorio en el marco de una investigación oficial socava su capacidad para llevar a cabo su misión”, escribió Cabán.

Angwang, que nació en el Tíbet y obtuvo asilo en Estados Unidos en su adolescencia, fue detenido por agentes federales en septiembre de 2020, acusado de facilitar información sobre la comunidad tibetana de Nueva York al consulado chino en Nueva York. Negó las acusaciones, pero pasó seis meses detenido antes de quedar en libertad bajo fianza a la espera de juicio.

Por sorpresa, en enero de 2023, los fiscales federales de Brooklyn retiraron repentinamente los cargos y no explicaron por qué, limitándose a decir que habían descubierto nueva información y que actuaban “en interés de la justicia”. Los fiscales aún no han dado más detalles sobre su decisión.

Angwang, que también sirvió en los Marines de Estados Unidos y fue desplegado en Afganistán, dijo que cree que quedó atrapado en el esfuerzo de la administración Trump para erradicar el espionaje chino en todas las instituciones estadounidenses, y alega que hubo matices de racismo dirigidos a personas con vínculos chinos.

PUBLICIDAD

Al despedir a Angwang, Cabán optó por una sanción más dura que la recomendada en noviembre por un juez disciplinario de la policía de Nueva York que celebró una audiencia sobre el despido y escuchó testimonios y argumentos de ambas partes. La juez administrativa, Vanessa Facio-Lince, consideró que Angwang había infringido las normas del departamento al desobedecer la orden de someterse al interrogatorio de Asuntos Internos.

Facio-Lince dijo, sin embargo, que no debía ser despedido, tras citar su buen historial como agente de policía y los elogios de sus superiores. En su lugar, recomendó una forma alternativa de que Angwang dejara el departamento, que le permitiera negociar algunas condiciones de su salida, incluidas las prestaciones de jubilación parcial.

El abogado de Angwang, Michael Bloch, dijo que incluso la propuesta de la juez no se ajustaba a las directrices disciplinarias del departamento. Bloch dijo que la pena máxima a la que debería haberse enfrentado Angwang era una suspensión de 20 días. Bloch dijo que ha habido muchos otros oficiales que cometieron faltas más graves y se les permitió mantener sus puestos de trabajo, a pesar de que los jueces administrativos recomendaron su despido.

Para Angwang, perder el trabajo ha sido doloroso. Dijo que su deseo de ser policía surgió hace años, cuando un agente de la policía de Nueva York tuvo la amabilidad de darle indicaciones cuando se perdió en el metro. Antes de su detención en 2020, trabajó en una comisaría de Queens como agente de enlace con la comunidad.

“Cada vez que he podido ayudar a una persona, eso me hace la persona más feliz del mundo”, dijo. “Y ahora, con la decisión, no puedo seguir sirviendo a la comunidad como agente de policía”.

Dijo que era irónico que el NYPD estuviera despidiendo a un oficial que inmigró a los EE.UU. y fue apoyado por la comunidad inmigrante, cuando el departamento está luchando para hacer que la fuerza sea más diversa.

“Sólo quiero que la gente sea consciente de que, como inmigrante, serví en los Marines. Fui al combate. Fui a Afganistán”, dijo. “Pude convertirme en agente de policía. Pude convertirme en oficial de asuntos comunitarios. Pude tender un puente entre la comunidad desfavorecida y la policía de Nueva York, algo que nunca había ocurrido en el pasado. Conseguí mucho apoyo. ... Y ahora, por desgracia, el NYPD ha puesto fin a esa oportunidad entre el NYPD y la comunidad”.