La Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) destruyó 200 motoras y scooters motorizadas ilegales, que fueron confiscadas por la ciudad, según reseñó ABC News.

En lo que va del 2026, las autoridades de la Gran Manzana han incautado unas 5,700 motoras y scooters motorizadas, un incremento de un 10% en comparación al anterior.

Se trata de vehículos que no estaban registrados, no tenían seguros, o transitaban con tablillas falsas y alteradas, entre otras violaciones a la Ley. El cuerpo policíaco publicó un video en sus redes sociales, del momento en que dos enormes máquinas excavadoras aplastaban las motoras el miércoles en las instalaciones el Departamento de Saneamiento en Staten Island.

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La publicación incluye el siguiente mensaje: “La policía de Nueva York está imparable en la retirada de ciclomotores y scooters eléctricos ilegales de nuestras calles. En lo que va de año, la policía de Nueva York ha confiscado más de 5700 de estos vehículos peligrosos e ilegales, y no vamos a bajar la guardia”, en una clara advertencia a los propietarios y operadores de vehículos ilegales.

La comisionada de la Policía, Jessica Tisch afirmó que a menudo, estos vehículos son utilizados para cometer delitos. “Estas motoras y scooters ilegales se han convertido en un problema persistente de seguridad pública en toda la ciudad”.

Según los investigadores, la velocidad, agilidad y el anonimato que ofrecen estos vehículos no registrados son un atractivo para los delincuentes. El mes pasado, una de estas motoras fue utilizada en una balacera que cobró la vida de una niña de siete meses.

En junio del 2023, un hombre a bordo de una motora disparo contra varias personas al azar. Uno de los heridos murió. “Al eliminar las herramientas que los delincuentes usan para evadir la justicia, les dificultamos operar desde el principio”, declaró Tisch.

No se trata de un problema nuevo. Tisch aseguró que la Policía de Nueva York hará todo lo posible para erradicarlas.

Se informó que la chatarra será reciclada.