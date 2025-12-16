El pasado miércoles 10 de diciembre, sobre las 8:45 de la mañana, un agente de policía de la ciudad de Nueva York, identificado como Michael Greaney, se convirtió en el héroe de la comunidad tras salvarle la vida a una bebé que presentaba signos de asfixia.

De acuerdo con un video compartido a través de la plataforma de TikTok, el uniformado se movilizaba por una de las calles de Park River con destino a su trabajo, cuando de repente vio que otro carro iba ocupando el carril de emergencias.

Sin embargo, lo que parecía ser una posible infracción de tránsito, resultó ser una verdadera situación de angustia, ya que al interior del automóvil iba un sujeto con su pequeña hija, quien estaba ahogándose.

Al ver a la menor, el policía decidió sacarla del vehículo para iniciar maniobras de primeros auxilios con el objetivo de ayudarla a despejar la garganta y recuperar el control de sus vías respiratorias.

En ese sentido, las imágenes difundidas en TikTok, muestran al uniformado dándole cinco palmadas en la espalda a la menor, mientras ella se encontraba boca abajo con la cabeza en dirección al suelo.

Unos segundos después, el agente colocó dos dedos en el pecho de la bebé para hacer cinco compresiones torácicas para que expulsara el objeto que le estaba produciendo la obstrucción.

El agente de policía logró salvar a la niña

Luego de que Greaney intervino, la garganta de la menor se despejó y pudo recuperar la respiración. Además, un pediatra, que también se movilizaba por la zona, se detuvo para examinar a la pequeña y confirmó que se encontraba fuera de peligro.

Según el médico, la rápida reacción del uniformado y las maniobras de primeros auxilios que implementó, resultaron vitales para la estabilización de la bebé y evitar que perdiera la vida durante el trayecto al hospital.

Horas más tarde, el padre de la pequeña le comunicó a las autoridades que su hija seguía muy bien y volvió a agradecerle al agente por su ayuda. Por su parte, el presidente de la Asociación de Detectives, Scott Munro, aseguró que la reacción del policía es la razón por la que él hace parte del mejor equipo de detectives del mundo.

“Su rápida acción no solo salvó una vida, sino que nos recordó a todos lo que significa el heroísmo en las calles de esta ciudad”, expresó durante una entrevista para el New York Post.