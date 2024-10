( Minnesota State Patrol via AP )

Sam Dutcher, de 18 años, terminaba de hacer unas diligencias cuando su Honda Pilot del 2022 empezó a acelerarse sola, a pesar de que no pisaba el pedal. El freno no funcionaba, no podía cambiar a neutro y, en poco tiempo, el todoterreno se adentraba a toda velocidad en la campiña del oeste de Minnesota sin posibilidad de detenerse.

“Tenía el freno pisado a fondo”, dijo Dutcher el jueves, pero el todoterreno seguía acelerando cada vez más, hasta alcanzar las 120 mph (193 kph).

Un último plan evitó el desastre aquella tarde de septiembre: un policía se puso delante del Honda y le dijo a Dutcher que chocara contra la parte trasera de su coche patrulla, lo que le permitió detenerse con seguridad momentos antes de llegar a un cruce peligroso.

“Era lo único que se me ocurría para detenerlo a tiempo”, explicó Zach Gruver, policía de Minnesota. “Como que se nos acabó el tiempo y la distancia. Realmente no conocía otra forma”.

Dutcher, que se graduó en el instituto en mayo y estudia mecánica de automóviles, conducía hacia su casa cerca de West Fargo (Dakota del Norte) sobre las 7:30 de la noche el 17 de septiembre, cuando se dio cuenta de que algo iba mal.

“Fui a levantar el pie del acelerador”, recuerda Dutcher. “No frenaba”. A medida que el todoterreno ganaba velocidad, Dutcher tenía dos opciones: quedarse en una carretera de dos carriles y entrar a Minnesota, o saltar a la interestatal. Pensando que el tráfico sería más ligero, eligió la carretera menos transitada.

Dutcher intentó llamar al 9-1-1 con el comando de voz de su teléfono, pero no funcionó. Así que llamó a su madre.

Catherine Dutcher estaba en la cola del autoservicio de Hardee’s. En su llamada al 9-1-1, mencionó que el Honda acababa de estar en el taller porque, al parecer, el acelerador se había atascado. Las autoridades sospechan que el ordenador del todoterreno funcionó mal.

La familia debería llevar el vehículo a un concesionario para que lo inspeccionaran, según dijo una portavoz de Honda a The Associated Press. La compañía no podía hacer más comentarios hasta que se hiciera una inspección, dijo.

Mientras el Honda se dirigía a Minnesota, el ayudante del sheriff del condado de Clay, Zach Johnson, se puso en contacto con Dutcher por teléfono. El vídeo de la cámara de la patrulla muestra a Johnson hablando con Dutcher sobre posibles soluciones. Nada funcionó.

Mientras tanto, lo único que Catherine Dutcher podía hacer era preocuparse. Cuando llamó al 9-1-1 para que la pusieran al día, se quebró.

“Me dijeron que le estaban atendiendo varios agentes y un médico”, recuerda. “En ese momento perdí la cabeza porque me imaginaba que estaba gravemente herido o muerto. No sabía cómo iban a detener un coche que iba a esa velocidad”.

Gruver se enteró de lo que pasaba por la radio. Su Dodge Charger acabó alcanzando al Honda cuando éste se acercaba a la localidad de Hitterdal, Minnesota, a unos 48 kilómetros de donde empezó el problema.

En Hitterdal sólo viven unas 200 personas, pero la autopista atraviesa una zona con un par de señales de alto, un cruce de ferrocarril y una intersección con otra autopista.

Gruver se adelantó para mantener el tráfico a raya. El vídeo de la cámara de su patrulla mostraba cómo el Honda le adelantaba a toda velocidad a través del pueblo. Según Dutcher, el todoterreno iba a unos 193 km/h.

Pronto, otra preocupación: Johnson advirtió a Gruver de que la autopista terminaba en una intersección en T a unos 6.4 kilómetros de distancia, un trayecto de dos minutos a velocidad de carrera.

Las fuerzas del orden idearon un plan sobre la marcha: Dutcher debía chocar contra la parte trasera del coche patrulla de Gruver mientras ambos vehículos estaban en movimiento.

“Sí, choca contra la parte trasera de su coche”, instó Johnson a Dutcher en una conversación grabada por una dashcam.

El sistema de mitigación de choques del Honda 2022 se activó en el momento del impacto, ayudando a aliviar la colisión, dijo Gruver. El Honda iba a unos 80 km/h cuando chocó contra el vehículo del policía. A partir de ahí, Gruver pudo reducir gradualmente la velocidad hasta detenerse.

Gruver, un hombre casado de 30 años que espera su primer hijo, quedó impresionado por el joven conductor que fue capaz de conducir un vehículo fuera de control a velocidades inimaginables.

“Sam lo hizo muy bien”, dijo Gruver, que ha sido policía durante más de tres años. “No creo que haya mucha gente que pueda lidiar con esa presión”.