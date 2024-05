( U.S. Air Force via AP )

MIAMI. Los ayudantes del comisario del condado de Okaloosa (Florida) que respondieron a una llamada por disturbios en un complejo de apartamentos de Florida, irrumpieron en el apartamento equivocado y mataron a un piloto afroamericano de la Fuerza Aérea que estaba solo en casa, cuando vieron que estaba armado con una pistola, dijo el miércoles un abogado de la familia del hombre.

Roger Fortson, de 23 años, que estaba asignado al Ala de Operaciones Especiales de Hurlburt Field, se encontraba en su apartamento fuera de la base en Fort Walton Beach, cuando se produjo el tiroteo el 3 de mayo.

El abogado de derechos civiles Ben Crump dijo en un comunicado que Fortson estaba en una llamada Facetime con una mujer en el momento del encuentro.

Según Crump, la mujer dijo que Fortson estaba solo en su apartamento cuando oyó que llamaban a la puerta. Preguntó quién estaba allí pero no obtuvo respuesta. Unos minutos más tarde, Fortson oyó un golpe más fuerte, pero no vio a nadie cuando miró por la puerta, dijo Crump, citando el relato de la mujer.

La mujer dijo que Fortson estaba preocupado y buscó su arma, que Crump dijo que era de propiedad legal.

Mientras Fortson caminaba de regreso a través de su sala de estar, los agentes irrumpieron por la puerta, vieron que Fortson estaba armado y le dispararon seis veces, según la declaración de Crump. La mujer dijo que Fortson estaba en el suelo, diciendo: “No puedo respirar”, después de que le dispararon.

Fortson murió en un hospital, según las autoridades. El agente involucrado en el tiroteo fue puesto en licencia administrativa en espera de una investigación.

La mujer dijo que Fortson no estaba causando disturbios durante su llamada Facetime y cree que los diputados deben haber tenido el apartamento equivocado, según su declaración.

“Las circunstancias que rodearon la muerte de Roger plantean serias preguntas que exigen respuestas inmediatas de las autoridades, especialmente teniendo en cuenta la alarmante declaración de la testigo de que la policía entró en el apartamento equivocado”, dijo Crump en el comunicado.

“Pedimos transparencia en la investigación de la muerte de Roger y la entrega inmediata del vídeo de la cámara corporal a la familia”, reclamó el abogado. “Su familia y el público merecen saber qué ocurrió en los momentos previos a esta tragedia”.

Crump es un abogado de renombre nacional con sede en Tallahassee, Florida. Ha participado en múltiples casos de alto perfil de disparos de las fuerzas del orden contra personas de raza negra, incluidos los de Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, Breonna Taylor, Tyre Nichols y George Floyd.

Crump y la familia de Fortson planean hablar en una conferencia de prensa en Fort Walton Beach el jueves por la mañana.

La Oficina del comisario del Condado de Okaloosa dijo en un comunicado la semana pasada que un ayudante del comisario que respondía a una llamada de un disturbio en curso en el complejo de apartamentos reaccionó en defensa propia después de encontrarse con un hombre armado. La oficina no ofreció detalles sobre qué tipo de disturbio estaban respondiendo los diputados o quién los llamó.

La oficina del comisario también se negó a identificar inmediatamente a los uniformados que respondieron. La oficina no respondió a ningún mensaje de correo electrónico ni telefónico el miércoles. Las autoridades dijeron a principios de esta semana que el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y la Oficina del Fiscal del Estado local investigarán el tiroteo.

La portavoz del FDLE, Gretl Plessinger, dijo a The Associated Press el miércoles que es muy poco probable que la agencia haga más comentarios hasta que la investigación esté completa.

Fortson estaba asignado al 4º Escuadrón de Operaciones Especiales como aviador de misiones especiales, donde una de sus funciones como miembro de la tripulación del AC-130J Ghostrider del escuadrón era cargar los cañones de 30 mm y 105 mm del helicóptero de combate durante las misiones.

La oficina del sheriff no respondió inmediatamente a un correo electrónico o a un mensaje de voz que The Associated Press envió el miércoles en busca de comentarios.

Fort Walton Beach se encuentra entre Panama City Beach y Pensacola, Florida.