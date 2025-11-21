SAN LUIS. Un agente del aeropuerto más concurrido de San Luis abatió a tiros a un hombre que blandía un cuchillo la madrugada del viernes frente a las puertas de una terminal, informó la policía. No hubo más heridos.

El tiroteo en el Aeropuerto Internacional Lambert de San Luis ocurrió alrededor de la 1:00 a. m., según Vera Clay, portavoz de la policía del condado de San Luis.

La zona se encuentra cerca de la línea de tren ligero que transporta a los viajeros a la terminal y no está detrás de un control de seguridad, según los mapas del aeropuerto publicados en su sitio web.

La línea de tren ligero a la Terminal 1 estuvo cerrada durante aproximadamente tres horas, y se habilitaron autobuses lanzadera para trasladar a los pasajeros desde otros puntos de llegada, pero se reabrió más tarde esa misma mañana. El aeropuerto permaneció abierto, declaró Rhonda Hamm-Niebruegge, directora del aeropuerto, en un comunicado.

Clay indicó que los agentes vieron al hombre, cuya identidad no se reveló, en una zona donde no debía estar y que este se negó a marcharse. Dijo que el hombre mostró un cuchillo a los agentes cuando intentaron que se moviera. Los agentes utilizaron pistolas Taser, pero el hombre continuó avanzando hacia ellos y uno de los agentes disparó su arma, hiriéndolo mortalmente, según Clay.

“No creemos que se tratara de una persona que intentaba abordar un avión o que venía a la ciudad”, afirmó Clay.

Añadió que parte de la investigación se centrará en determinar por qué la persona estaba allí y por qué era necesario desalojarla.

Los dos agentes pertenecían al departamento de policía del aeropuerto y tenían seis meses y un año de servicio en la fuerza, respectivamente, además de experiencia previa en las fuerzas del orden, según informó la policía del condado de St. Louis en un comunicado enviado por correo electrónico.