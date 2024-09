Una reportera llamada Olivia Nuzzi, corresponsal política de la popular revista local New York Magazine, fue despedida por su empresa tras admitir una relación personal con el excandidato independiente Robert F. Kennedy Jr., informaron hoy medios estadounidenses.

Nuzzi, que ha asegurado que “nunca hubo una relación física” entre ambos, publicó un artículo elogioso con el candidato independiente el pasado noviembre, antes de que él se retirase y pasara a apoyar al republicano Donald Trump.

El texto llevaba por título ‘La alucinante política de la campaña de RFK Jr.’ en el que en el subtítulo podía leerse: “Es un conservador. Es liberal. Y podría poner patas arriba la carrera presidencial”.

“Si la revista hubiera tenido conocimiento de esta relación, ella no habría seguido cubriendo la campaña presidencial (...) Lamentamos este quiebre de confianza de nuestros lectores”, reza un comunicado de New York Magazine al respecto.

El magacín añadió que se trata de una violación de su código ético y que está llevando a cabo una investigación del caso “más profunda” actualmente, aunque en su día revisó sus trabajos sin hallar “ninguna imprecisión ni prueba de parcialidad”.

New York Magazine no nombra en su comunicado a la persona con quien se vincula a Nuzzi, pero diversos medios estadounidenses reportaron que se trataba del propio RFK Jr.

“La relación nunca fue física, pero debería haberla revelado para evitar la aparición de un conflicto. Lamento profundamente no haberlo hecho inmediatamente y pido disculpas a quienes he decepcionado, especialmente a mis colegas”, dijo Nuzzi en declaraciones a The New York Times en las últimas horas.

Por su parte, la portavoz de RFK Jr., Stefanie Spear, comunicó al medio NBC News que “el señor Kennedy solo se reunió con Olivia Nuzzi una vez en su vida para una entrevista que ella solicitó, y que dio lugar a un artículo de opinión”.

Ese artículo ya ha sido actualizado en la versión en línea de New York Magazine con una nota al pie que enlaza al reciente comunicado del magacín.