La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó que medicamentos como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, que han ganado popularidad por sus efectos en la pérdida de peso, incorporen una nueva advertencia sobre el posible riesgo de pérdida permanente de visión.

Estos medicamentos pertenecen a una clase conocida como agonistas del receptor GLP-1, utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y controlar el exceso de peso. Su funcionamiento imita los efectos de una hormona natural que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre y actúa sobre las áreas del cerebro que regulan el apetito.

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La decisión de la FDA responde a una evaluación de estudios clínicos y otros datos que identificaron un posible aumento del riesgo de desarrollar neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), una enfermedad poco frecuente que reduce el flujo sanguíneo hacia el nervio óptico y puede provocar pérdida repentina e indolora de la visión en un ojo, incluso de manera permanente.

Como parte de su investigación, la agencia analizó 126 ensayos clínicos que incluyeron a 134,253 pacientes. Los resultados reflejaron una incidencia de 6.4 casos de esta afección por cada 100,000 años-persona entre quienes recibieron medicamentos GLP-1, frente a 3.8 casos entre quienes recibieron un placebo u otros medicamentos para reducir la glucosa.

Ante estos hallazgos, la FDA exigió a los titulares de las autorizaciones de estos medicamentos incorporar información sobre el posible riesgo de esta enfermedad ocular en la sección de «Advertencias y precauciones» de su etiquetado oficial.

La agencia también recomendó que los pacientes contacten inmediatamente a un profesional de la salud si experimentan pérdida repentina de visión, visión borrosa u otras alteraciones visuales.