Un recluso protagonizó una insólita fuga de una cárcel en Carolina del Sur después de utilizar un lápiz para manipular el mecanismo de cierre de la puerta de su celda y posteriormente escapar del recinto tras trepar una cerca cubierta con alambre de púas.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:20 p.m. del martes 1 de septiembre, en el Centro de Detención del Condado de Chesterfield, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Chesterfield.

El fugitivo fue identificado como Charles Alexander Dieterich, de 30 años y natural de Nueva York.

Imágenes de las cámaras de seguridad, divulgadas recientemente por las autoridades, muestran el método que utilizó para salir de su celda.

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Según la Oficina del Sheriff, Dieterich levantó parcialmente la puerta y colocó un lápiz en el mecanismo de cierre. Esto le permitió mantenerlo manipulado y deslizar la puerta hasta conseguir abrirla.

Una vez fuera de la celda, el hombre atravesó el área de la cocina y salió del edificio por una puerta que permanecía sin llave y que era utilizada por los reclusos encargados de labores de cocina, entre ellas sacar la basura.

Dieterich posteriormente llegó hasta una cerca y consiguió treparla a pesar de que estaba protegida con alambre de púas.

La fuga fue descubierta durante una ronda rutinaria del personal de la cárcel. Los empleados encontraron entreabierta la puerta del Campamento de Trabajo B, ubicado en la sección más antigua del centro de detención.

Mientras verificaban lo ocurrido, otros reclusos les informaron que Dieterich había escapado.

El personal aseguró el área y notificó a la central. Los agentes fueron enviados al lugar y, aproximadamente a las 4:48 p.m., localizaron al hombre a más de media milla de distancia, cerca del Taller de Obras Públicas del Condado de Chesterfield, en Jones Road.

Dieterich tuvo que ser trasladado a McLeod Health Cheraw para recibir atención médica por los cortes que sufrió al atravesar la cerca con alambre de púas.

Luego de ser dado de alta, fue llevado nuevamente al Centro de Detención del Condado de Chesterfield.

Dieterich había sido arrestado en junio y enfrentaba cargos relacionados con la posesión, ocultamiento, venta o disposición de un vehículo robado, además de delitos vinculados con sustancias controladas y no detenerse ante una luz azul.

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El hombre se declaró culpable de esos cargos el 13 de agosto y fue sentenciado a tiempo cumplido.

Sin embargo, permaneció bajo custodia debido a una orden de detención activa relacionada con cargos en Carolina del Norte. De acuerdo con las autoridades, Dieterich se negó a firmar una renuncia a la extradición.

Refuerzan la seguridad de la cárcel

El incidente provocó cambios inmediatos en las medidas de seguridad del Campamento de Trabajo B, entre ellos la asignación de un oficial de corrección en la entrada del área de alojamiento durante la noche.

El sheriff del condado de Chesterfield, Cambo Streater, calificó cualquier fuga de la instalación como un asunto serio y señaló que se realiza una revisión para determinar cómo ocurrió.

“Este incidente identificó una vulnerabilidad de seguridad que un recluso pudo manipular y explotar”, afirmó Streater.

El funcionario destacó que Dieterich fue localizado y puesto nuevamente bajo custodia pocos minutos después de que se notificara su fuga, pero señaló que las autoridades también deben identificar y corregir la vulnerabilidad que permitió que ocurriera.

El Centro de Detención del Condado de Chesterfield es una instalación de varias décadas de antigüedad, con sectores que datan de 1972, según la Oficina del Sheriff.