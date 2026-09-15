El primer ministro canadiense, Mark Carney, rememoró este martes una broma que le hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que el Servicio Secreto le podía disparar si intentaba entrar en la Casa Blanca usando una llave honorífica que el republicano le acababa de regalar.

Carney contó la anécdota durante la Cumbre de Inversión de Canadá, que se celebra en Toronto en un momento de fricciones entre ambos vecinos, después de que le preguntaran por esa llave que conserva entre sus recuerdos personales.

Según Carney, al terminar unos de los encuentros que ha mantenido en Washington con el presidente estadounidense, éste le dijo que quería entregarle algo “realmente especial” y le ofreció una caja que contenía una gran llave dorada.

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“Es la llave de la Casa Blanca. Solo tienes que traerla y te dejaré entrar”, le dijo Trump, según Carney.

Pero, según contó el primer ministro canadiense, el presidente estadounidense añadió inmediatamente: “Quizá te disparen”.

“Eso resume más o menos la relación que tenemos”, comentó Carney entre las risas del público.

El jefe del Gobierno canadiense utilizó la anécdota como metáfora de la relación bilateral: “Eso es un poco Canadá y Estados Unidos: Canadá, tienes la llave, estás dentro. En Estados Unidos, quizá te disparen”.

Carney cerró el relato agradeciendo directamente el regalo al presidente estadounidense: “Donald, si estás escuchando, estoy muy agradecido”.

La broma se produce en un momento especialmente delicado de las relaciones entre Ottawa y Washington, enfrentados por la política comercial de Trump y por los aranceles estadounidenses, que han llevado al Gobierno canadiense a acelerar su estrategia de diversificación económica y a buscar nuevos mercados e inversiones fuera de Estados Unidos.