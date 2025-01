Al parecer el presidente estadounidense Donald Trump confundió a España con un miembro del bloque BRICS de economías en desarrollo, causando cierta confusión y nerviosismo en Madrid sobre posibles aranceles.

España no está en el grupo BRICS, cuyas iniciales representan a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es miembro de la OTAN, al igual que Estados Unidos, y de la Unión Europea.

Trump dijo erróneamente que España estaba en el BRICS cuando un periodista le preguntó sobre países de la OTAN que no cumplen con el mínimo de la alianza militar de gastar el 2% de su producto interno bruto en defensa, como España. El país ocupó el último lugar de gasto en la alianza militar de 32 naciones, destinando un 1.28% de su PIB el año pasado.

Trump comenzó su respuesta diciendo “España está muy baja”, refiriéndose a su gasto en defensa, pero rápidamente desvió su discurso hacia los BRICS.

“Es una nación BRICS, España. ¿Sabes lo que es una nación BRICS? Ya lo descubrirás”, le dijo al reportero desde el escritorio presidencial en el Despacho Oval.

Trump repitió su amenaza de imponer aranceles costosos a los BRICS, diciendo “vamos a poner al menos un arancel del 100% sobre los negocios que hacen con Estados Unidos”, parte de sus planes económicos que revocarían décadas de consenso sobre el libre comercio.

La ministra de Educación de España, Pilar Alegría, quien actúa como portavoz del gobierno, dijo que no estaba segura de por qué Trump hizo el comentario.

“Evidentemente, España no es un BRIC, no es un país emergente y desconozco si esa afirmación realizada por él, por el presidente Trump es una confusión o no, pero lo que sí que les puedo confirmar es que España no es un BRIC”, declaró Alegría a los periodistas el martes.

España ha sido un miembro comprometido de la OTAN durante las últimas cuatro décadas, agregó la ministra, y el gobierno español considera a Estados Unidos “un aliado natural”.

España es uno de los ocho países que no cumplió con el objetivo de gasto del 2% de la OTAN el año pasado. Trump ha dicho que quiere que los miembros de la alianza militar destinen el 5% de su PIB en defensa.