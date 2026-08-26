El primo de una niña de 10 años de Wisconsin asesinada en 2022 se declaró culpable de homicidio intencional en primer grado el miércoles y fue condenado a cadena perpetua.

Lily Peters regresaba en bicicleta a su casa desde la vivienda de su tía en Chippewa Falls el 24 de abril de 2022 cuando Carson Peters-Berger la convenció de salirse de un sendero y explorar con él los bosques cercanos, según la denuncia penal.

El cuerpo de la niña fue hallado al día siguiente. Una autopsia determinó que había sido golpeada, estrangulada y agredida sexualmente.

Peters-Berger, que ahora tiene 18 años, tenía 14 en el momento del asesinato. Fue arrestado al día siguiente de que se encontrara el cuerpo de Peters.

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El juez del condado de Chippewa, Steven Gibbs, aceptó su declaración de culpabilidad el miércoles y lo sentenció a cadena perpetua. En virtud de un acuerdo de culpabilidad, se desestimaron otros dos cargos —agresión sexual en primer grado que causó lesiones corporales graves y agresión sexual infantil en primer grado que involucraba a un menor de 13 años—.

Los abogados de Peters-Berger, Michael Cohen y Alicia Linzmeier, no respondieron a los correos electrónicos en los que se les solicitaban comentarios.

La defensa de Peters-Berger intentó que el caso se trasladara a un tribunal de menores, donde los procedimientos son secretos. Argumentaron que su cliente no recibiría el tratamiento de salud mental que necesita en el sistema de justicia penal para adultos.

Pero el juez se negó, al señalar que los delitos eran demasiado graves como para justificar ese traslado. Un tribunal estatal de apelaciones también mantuvo el caso en un tribunal de adultos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.