LAS VEGAS. El sospechoso principal del asesinato del icono de la música rap Tupac Shakur, ocurrido en el 1996 en Las Vegas, se declaró no culpable de los cargos por el crimen presentados en su contra, en una acusación que se desprende de las propias revelaciones que ha hecho durante el paso de los años, del tiroteo mortal desde un vehículo.

Duane Keith “Keffe D” Davis es la única persona aún con vida que se encontraba en el vehículo desde el que se efectuaron los disparos, y la única persona acusada de un delito en el caso. El jueves, en el tribunal, Davis esperó el juicio con los grilletes puestos y saludó a su mujer, a su hijo y a su hija en la abarrotada sala.

“Inocente”, dijo Davis cuando la juez Tierra Jones le preguntó como se declaraba.

La juez dijo a Davis que los fiscales no piden la pena de muerte en el caso, lo que podría poner a Davis en prisión por el resto de su vida si es declarado culpable. Jones también nombró a los defensores públicos especiales del condado Robert Arroyo y Charles Cano para representar a Davis a expensas de los contribuyentes, después de que Davis perdiera su intento de contratar al abogado defensor privado Ross Goodman.

Goodman dijo hace dos semanas que los fiscales carecen de testigos y pruebas clave, incluyendo un arma o vehículo, sobre el asesinato cometido hace 27 años. Fuera de la sala del tribunal el jueves, Goodman dijo que Davis todavía estaba tratando de contratarlo. Los familiares de Davis declinaron hacer comentarios.

El fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, dijo a los periodistas que él y un grupo de fiscales decidieron que el caso contra Davis no era “el tipo de caso que debería proceder con la petición de la pena de muerte.” No especificó las razones de esa decisión.

Wolfson también declinó responder a las críticas de Goodman sobre las pruebas, diciendo que un jurado sopesará los resultados de la investigación policial.

En el tribunal, Davis vestía su uniforme de preso y respondió a varias preguntas, diciendo al juez que asistió “un año a la universidad”, que no estaba bajo la influencia de drogas, medicamentos o alcohol, y que entendía que se le acusa de asesinato. El juez fijó para el martes la próxima cita con el tribunal para programar el juicio.

Davis, de 60 años, es originario de Compton (California). Fue detenido el 29 de septiembre a las puertas de una casa en los suburbios de Henderson, donde la policía de Las Vegas presentó una orden de registro el 17 de julio, lo que atrajo de nuevo la atención sobre uno de los misterios más perdurables de la música hip-hop. Davis sigue encarcelado sin derecho a fianza, no declaró ante el gran jurado que lo acusó y se negó desde la cárcel a hablar con The Associated Press.

La acusación alega que Davis obtuvo y proporcionó un arma a alguien en el asiento trasero de un Cadillac antes del tiroteo de carro a carro que mató a Shakur e hirió al magnate de la música rap Marion “Suge” Knight, en un cruce justo al lado del Strip de Las Vegas. Shakur murió una semana después. Tenía 25 años.

Knight, ahora de 58 años, está en prisión en California, cumpliendo una condena de 28 años por la muerte de un empresario de Compton en 2015. No ha respondido a los mensajes a través de sus abogados en busca de comentarios sobre la detención de Davis.

Los fiscales alegan que el asesinato de Shakur en Las Vegas surgió de la rivalidad entre los miembros de la pandilla Bloods de la Costa Estey los Crips, de la Costa Oeste de California -incluido Davis- por el dominio del llamado género musical “gangsta rap.”

Se informó al gran jurado de que el tiroteo del 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas fue una represalia por una reyerta ocurrida horas antes en un casino del Strip de Las Vegas en la que estaban implicados Shakur y el sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson.

Los fiscales declararon ante un gran jurado que Davis se implicó en el asesinato en múltiples entrevistas y en unas memorias de 2019 en las que describía su vida como líder de los Crips en Compton. Davis ha dicho que obtuvo una pistola calibre .40 y se la entregó a Anderson, un miembro de la pandilla de Davis, en el asiento trasero de un Cadillac, aunque no identificó a Anderson como el tirador.

Anderson, que entonces tenía 22 años, negó su implicación en el asesinato de Shakur y murió dos años después en un tiroteo en Compton, su ciudad natal. El otro pasajero del asiento trasero y el conductor del Cadillac también murieron.

En su libro, Davis escribió que en 2010 dijo a las autoridades lo que sabía de los asesinatos de Shakur y de su rival de banda, Notorious B.I.G, cuyo nombre legal es Christopher Wallace, para protegerse a sí mismo y a 48 de sus socios de la banda Southside Compton Crips, de ser procesados y de la posibilidad de ser condenados a cadena perpetua en prisión.

Wallace, también conocido como Biggie Smalls, fue asesinado en Los Ángeles en marzo de 1997, seis meses después de la muerte de Shakur.

Shakur es considerado uno de los raperos más influyentes y versátiles de todos los tiempos. Tuvo cinco álbumes número 1, fue nominado a seis premios Grammy, ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017 y recibió este año una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood.