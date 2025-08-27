Estados Unidos difundió el martes las primeras imágenes de la movilización militar ordenada por el presidente Donald Trump en el Caribe, concretamente en las costas de Venezuela, con el fin de luchar contra los carteles del narcotráfico en la región. Se trata de un despliegue que mantiene en máxima tensión al régimen de Nicolás Maduro debido a la magnitud de las tropas enviadas al país caribeño.

La fotografía fue compartida en la cuenta oficial del USS Iwo Jima, el buque de asalto perteneciente al Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato (Iwo Jima Amphibious Ready Group), es decir, el primer gran grupo de embarcaciones que Washington ordenó movilizar a la zona hace unos días.

PUBLICIDAD

Además del Grupo Anfibio, del que también hacen parte los buques USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, Estados Unidos está trasladando al Caribe otros tres destructores o buques de guerra (USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson), un crucero de misiles guiados (USS Lake Erie) y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear (USS Newport News).

En total, son más de 7 embarcaciones de guerra y unos 9,000 militares y marines de guerra los que harán presencia en la región.

📍Atlantic Ocean



The @USNavy (🇺🇸) Amphibious Assault Ship USS Iwo Jima (LHD-7) held official training offshore with helicopter & fixed wing operations.



Various loading preparations of artillery, RAM, & Sea Sparrow were also conducted as she heads towards #Venezuela (🇻🇪). https://t.co/8dKIlIm1cQ pic.twitter.com/yB4Z1fOT3P — SA Defensa (@SA_Defensa) August 26, 2025

La imagen del USS Iwo Jima tiene fecha del 24 de agosto, lo que concuerda con las fechas estimadas de llegada de los buques estadounidenses a las costas venezolanas, y muestra el momento en que el avión de ataque AV-8B Harrier aterriza en la cubierta de vuelo del buque.

“El Iwo Jima Amphibious Ready Group y la 22a Unidad Expedicionaria de Marines están en marcha en el Océano Atlántico durante un despliegue regularmente programado”, se lee en la descripción de la fotografía.

En la publicación, se indica que el buque y el grupo de marines son una fuerza letal capaz y adaptable “lista para responder a las misiones de contingencia en todo el mundo”.

Otras imágenes que circulan en redes sociales muestran a un grupo de militares haciendo pruebas de carga de artillería y entrenamientos con helicópteros. Si bien las fotos son atribuidas a la Marina de Estados Unidos, la veracidad de este grupo de fotos no ha sido confirmada.

Las fuentes consultadas por agencias de noticias como Reuters señalan que la operación militar de Estados Unidos, la mayor desde la invasión a Panamá, tiene como objetivo luchar contra las amenazas de las “organizaciones narcoterroristas”.

No obstante, algunos analistas van más allá al indicar que también se trataría de una estrategia de presión contra el régimen de Nicolás Maduro.