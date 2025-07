El exentrenador de fútbol americano de Shane Devon Tamura se cuestiona si pudo haber hecho algo más por el joven, que ayer protagonizó uno de los peores tiroteos en un edificio de Manhattan, asesinó a cuatro personas y posteriormente, se privó de la vida.

Walter Roby, quien entrenó a Tamura durante su etapa en la escuela superior, declaró a Fox 11 que lo recuerda como un joven “tranquilo” y trabajador, que siempre lo daba todo en el terreno de juego.

El entrenador añadió que Tamura solía escuchar con atención sus consejos para mejorar y que fue uno de los mejores jugadores ofensivos que tuvo bajo su dirección.

PUBLICIDAD

“Era tranquilo y trabajador. Era fácil de entrenar. Así que todo lo que le pedíamos, lo hacía. Lideraba con sus acciones en el campo. Era uno de mis mejores jugadores ofensivos en ese momento”, mencionó Matthew a Fox.

“¿Podría haber hecho más? ¿Podría haber ayudado al chico? ¿Podría haberme acercado a él o tú podrías acercarte a mí? Son muchas cosas que estoy tratando de procesar ahora mismo”, afirmó también.

Tamura, que residía en Las Vegas, Nevada, y trabajaba en un casino, condujo desde su residencia hasta la Ciudad de Nueva York, a donde llegó en la tarde de ayer. Una vez arribó a la llamada ciudad que nunca duerme, tomó un rifle de asalto que tenía consigo y entró a un edificio en Park Avenue, donde disparó mortalmente contra cuatro personas, entre ellas un oficial de la Policía de Nueva York identificado como Didarul Islam.

La investigación incial de las autoridades, en la que colabora el Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) indica que el hombre de 27 años acudió a la ciudad con la intención de atacar la oficina sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Una carta encontrada junto al cadáver del hombre indica que este padecía de Encefalopatía Traumática Crónica (ETC). El documento cuestionaba que la NFL no hiciera más por sus jugadores pese a que se han presentado varios casos de ETC.

La ETC una enfermedad cerebral degenerativa asociada a golpes repetitivos en la cabeza, comúnmente observada en exjugadores de deportes de contacto como el fútbol americano.

Esta nota habla sobre el suicidio, si usted o alguien que conoce se siente agobiado o está considerando el suicidio es importante buscar ayuda. Puede llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023 (1-888-672-7622 TDD) las 24 horas al día, los siete días de la semana, libre de costo y confidencial.