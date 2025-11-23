Un puertorriqueño que aspiró a la alcaldía del condado de Miami-Dade en Florida, Víctor J. Rosario Miranda, fue arrestado por la policía estatal y permanece bajo custodia en el Centro de Detención Turner Guilford Knight (TGK).

Rosario Miranda, de 58 años, enfrenta múltiples cargos graves, entre ellos resistencia a un oficial con violencia, agresión agravada contra un agente de policía con un arma mortal, huir o evadir a la autoridad, conducta desordenada y alteración del orden público.

El incidente, según reportó Telemundo 51, ocurrió la pasada semana en el sector de Brickell en Miami, donde dos agentes que patrullaban cerca observaron al aspirante dentro de una Chevy Equinox utilizando un megáfono para gritarle a varias personas.

La policía señaló que un oficial le ordenó a Rosario que saliera del auto. Sin embargo, este aceleró mientras cerraba la puerta, golpeando a uno de los agentes y causándole un corte en el antebrazo.

Las imágenes del operativo muestran una breve persecución en la que Rosario detuvo el vehículo y luego dio marcha atrás, impactando una patrulla. Tras negarse nuevamente a salir, los agentes rompieron la ventanilla del lado del conductor y lograron someterlo. En la escena se recuperó una pistola 9 mm cargada con una bala.

Este permance detenido sin fianza hasta una nueva audiencia en su contra.

De acuerdo con su propio sitio de campaña, Rosario Miranda nació en San Juan, Puerto Rico, y es fundador de The Bass Agency LLC, dedicada a eventos de música electrónica y producciones corporativas, y de The Equation Agency LLC, enfocada en marketing creativo.