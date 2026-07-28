Una cuestión clave en un juicio por asesinato celebrado en Massachusetts es si la psicosis posparto llevó a una madre a matar a sus tres hijos.

El lunes, un jurado escuchó los alegatos iniciales en el juicio contra Lindsay Clancy, una antigua enfermera de la sala de partos del Hospital General de Massachusetts. Ambas partes coinciden en que estranguló a sus hijos, de 5 años y menores, en 2023. Sin embargo, discrepan sobre si debe ser considerada responsable penalmente.

Clancy y su exmarido, Patrick Clancy, presentaron demandas en las que acusaban a sus profesionales sanitarios de no haber diagnosticado ni tratado adecuadamente su enfermedad.

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Esto es lo que hay que saber sobre este trastorno.

La psicosis posparto es poco frecuente y peligrosa

Se estima que afecta solo a entre 1 y 2 de cada 1,000 mujeres tras el parto. Los expertos de la Clínica Cleveland lo describen como una emergencia de salud mental que afecta a la percepción de la realidad de la persona afectada.

Le puede pasar a cualquiera tras dar a luz, pero el riesgo es mayor en el caso de las personas con determinados trastornos de salud mental. En un artículo científico sobre el tema publicado en 2023, investigadores de la Universidad Médica de Lublin, en Polonia, señalaron que aproximadamente la mitad de las personas con psicosis posparto tienen antecedentes de problemas psiquiátricos y que el factor de riesgo más común asociado a esta afección es el trastorno afectivo bipolar, que provoca cambios de humor extremos.

Aunque la mayoría de las personas con psicosis posparto no hacen daño a sus hijos, las madres con casos graves pueden intentar hacerlo, y también pueden intentar hacerse daño a sí mismas.

Los expertos afirman que es importante buscar ayuda inmediata si tú, tu pareja o un familiar presentáis síntomas de psicosis posparto.

Síntomas de la psicosis posparto

La psicosis posparto suele aparecer a los pocos días del parto, aunque puede manifestarse hasta seis semanas después.

Los síntomas pueden incluir alucinaciones, delirios, paranoia u otros cambios de comportamiento.

Una mujer también puede presentar cambios en el estado de ánimo, como manía o depresión, pensamiento o comportamiento desorganizados, insomnio, irritabilidad o agitación.

No es lo mismo que la depresión posparto o la tristeza posparto

La depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que también puede ser peligroso, pero es mucho más frecuente. Un estudio de 2024 reveló que las tasas en EE. UU. alcanzaron el 19 % en 2021. La «tristeza posparto» es mucho más leve y afecta a unas 8 de cada 10 madres primerizas poco después del parto.

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En el caso de la depresión posparto leve, los ataques de llanto y los sentimientos de tristeza no llegan a afectar a la vida cotidiana, y las madres deberían seguir siendo capaces de cuidar de sí mismas y de sus bebés.

Si la tristeza persiste durante más de dos semanas, puede ser un síntoma de depresión posparto. Otros síntomas son sentimientos intensos de desesperación, ansiedad, pérdida de interés, sentimientos de culpa e inutilidad, falta de energía y disminución de la concentración y el apetito. Las madres pueden preocuparse constantemente por sus bebés, ser incapaces de dormir o dejar de ducharse durante días. Incluso pueden tener pensamientos de autolesión.

La psicosis posparto es la enfermedad psiquiátrica posparto más grave.

Tratamiento de la psicosis posparto

Las madres que padecen esta afección necesitan atención psiquiátrica hospitalaria, lo que puede incluir la hospitalización involuntaria. Los tratamientos incluyen medicación o terapia electroconvulsiva, un procedimiento que se realiza bajo anestesia y en el que se aplican pequeñas corrientes eléctricas al cerebro, provocando de forma intencionada una breve crisis convulsiva.

Los expertos afirman que buscar ayuda lo antes posible aumenta las posibilidades de obtener un buen resultado.

Este artículo aborda el tema del suicidio. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, podéis llamar o enviar un mensaje de texto al 988 para poneros en contacto con la línea nacional de ayuda contra el suicidio y en situaciones de crisis de EE. UU.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación