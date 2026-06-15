CONCORD, N.H.— El papel, el regalo tradicional para celebrar el primer aniversario de boda de una pareja, también es una excelente opción para los 250.º aniversarios, sobre todo a la hora de llenar una cápsula del tiempo que conmemore la independencia de Estados Unidos.

La ley de 2016 por la que se creó la comisión no partidista America250 establecía que se enterrara una cápsula del tiempo en Filadelfia el 4 de julio de 2026 y que se desenterrara 250 años después, en 2276. La semana pasada se selló el cilindro resultante, de 408 kg, poniendo fin a años de diseño técnico y construcción, colaboración con los estados y revisión meticulosa de los objetos recogidos.

PUBLICIDAD

«Al principio, cuando se cerró, fue un poco decepcionante, pero luego se convirtió en un momento muy emotivo», afirmó Michael Berilla, director de la Oficina de Tecnología de Fabricación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y responsable del equipo que diseñó y construyó la cápsula.

Diseñado para mantenerte seco

La oficina de Berilla, dependiente del Departamento de Comercio, ya ha fabricado en el pasado cajas protectoras para documentos históricos, pero estas suelen almacenarse en interiores, en condiciones cuidadosamente controladas. En el caso de las cápsulas del tiempo, el enemigo número uno es el agua, por lo que gran parte del trabajo de diseño se centró en cómo evitar que entrara.

La cápsula de acero inoxidable tiene forma cilíndrica, en lugar de la típica forma cuadrada, ya que los bordes rectos tienden a agrietarse y romperse. Estará recubierta por un cilindro secundario que atrapará el aire y expulsará el agua que se acerque, y la propia cápsula está ribeteada con un metal blando que se comprime bajo presión.

«Cuando lo cierras de golpe con la tapa, ese metal se cuela por todas las grietas y huecos y crea un cierre hermético y estanco», explicó Berilla.

Los objetos que había en su interior se encontraban a una humedad relativa del 35 %. Es una humedad suficiente para garantizar que no se sequen ni se desintegren, pero lo suficientemente baja como para que no provoquen problemas de humedad. La cápsula se enterrará a tres metros bajo tierra, a salvo de las fluctuaciones de temperatura o de los daños causados por las tormentas, explicó Berilla.

PUBLICIDAD

«Filadelfia tendría que estar sumergida bajo dos metros de agua para que esta cápsula del tiempo pudiera siquiera mojarse», dijo. «Y si Filadelfia estuviera sumergida bajo dos metros de agua, el mundo tendría problemas mucho más graves».

Lleno de diversidad

En el interior de la cápsula se encuentran aportaciones de los tres poderes del Gobierno federal, de muchos de los eventos y programas en curso de «America 250», así como de los 50 estados, los cinco territorios de EE. UU. y el Distrito de Columbia. La mayor parte del contenido se encuentra en pequeñas cajas de archivo, mientras que los documentos en papel están en un compartimento separado. Según una lista publicada el lunes en la página web de America250, el papel de calidad de archivo fue una opción especialmente popular, y los estados enviaron cientos de cartas, postales, carteles, poemas y otro material impreso.

En un guiño a su pasado, New Hampshire presentó un folleto con una cronología de los acontecimientos más importantes de la historia de la Guerra de la Independencia en el estado. California miró hacia el futuro, incluyendo la respuesta que obtuvo al preguntarle a un chatbot de IA: «Escríbeme una predicción de cómo será California dentro de 250 años a partir del 4 de julio de 2026». Las autopistas habrán desaparecido, los osos pardos volverán y todo el estado se separará para unirse a Oregón, Washington y la Columbia Británica y formar la «Federación del Pacífico».

Algunos estados se esforzaron al máximo. Utah envió 100 tarjetas con imágenes de personajes históricos, 13 monedas, ocho documentos, ocho insignias, dos discos de granito y un folleto. Arizona utilizó tecnología de nano-grabado para plasmar el texto completo de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos en una moneda de acero inoxidable. Otras propuestas fueron más escuetas, literalmente. La propuesta de Maine incluía un hueso de ballena franca del Atlántico Norte, una especie en peligro de extinción. Arkansas envió un diamante.

PUBLICIDAD

«La variedad era fascinante», afirmó Tom Medema, antiguo funcionario del Servicio de Parques Nacionales y director del proyecto de la cápsula del tiempo.

«Me alegro de que no hubiera una fórmula mágica para ello», dijo. «Sé que fue duro para ellos, pero al final, solo dependía de ellos valerse por sí mismos».

Se prohibió cualquier material susceptible de deteriorarse o cualquier metal que pudiera oxidarse con el paso del tiempo: la propuesta de Maryland de utilizar el condimento Old Bay fue rechazada, mientras que las obras de arte con abalorios de los nativos americanos, que originalmente tenían como soporte una piel de alce, se volvieron a presentar sobre un fondo de tela.

«Algunas de las obras reflejan épocas oscuras de la historia», afirmó Medema, «así como los retos actuales del país». Sin embargo, el proyecto seguía envuelto en un aire de optimismo.

«Hay una gran esperanza en lo que representa esta cápsula y en los mensajes que contiene», afirmó. «Hay algo en esta cápsula que ha resultado verdaderamente inspirador para todos los que han participado en ella».

Mirando hacia atrás y hacia adelante

No es la primera cápsula del tiempo nacional relacionada con el aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Una «Century Safe» sellada en 1876 fue abierta por el presidente Gerald Ford en 1976. Ese mismo año se creó una cápsula del tiempo oficial del Bicentenario, que se conserva en los Archivos Nacionales y se abrirá en 2076. Y hay otra cápsula del tiempo en preparación que se alojará en el Centro de Visitantes del Capitolio de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Para garantizar que la cápsula «America 250» sea encontrada en el año 2276, el Servicio de Parques Nacionales ha incluido información al respecto en sus planes de sucesión, que se transmitirán a lo largo del tiempo. Una lápida con información sobre la cápsula cubrirá el lugar donde está enterrada.

Berilla, que ayudó a construir la cápsula, dijo que, cuando piensa en cómo era Estados Unidos hace 250 años, piensa en la resiliencia.

«Y cuando pienso en el futuro, espero que eso sea lo que vean en nosotros», dijo. «Que, sí, lo tuvimos más difícil que ellos, pero, lo que es más importante, éramos diversos. Éramos interesantes. Éramos creativos. Trabajábamos juntos».

La cápsula contiene una foto de su equipo y una carta que escribió en nombre de todos ellos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.