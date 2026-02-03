En la década de los 1990, un enigma sacudió al estado de Missouri, Estados Unidos. Mike Marcum, un joven obsesionado con la electricidad, no solo afirmaba haber creado una máquina para viajar en el tiempo, sino que también desapareció sin dejar rastro.

Aunque su historia parecía haber caído en el olvido, usuarios en redes sociales reavivaron recientemente el debate entre curiosos y especialistas, quienes insisten en que su ausencia repentina está ligada al experimento que realizó en su casa.

Quería desafiar las leyes de la física

El joven de 21 años era conocido por la curiosidad e inclinación que mostraba por la electricidad y la experimentación. De acuerdo con lo revelado por algunas personas en plataformas como X o Instagram, el sujeto era considerado un “autodidacta apasionado”.

Si bien durante mucho tiempo el hombre experimentó con herramientas improvisadas desde el garaje de su casa, la mirada de la gente se ubicó sobre él cuando empezó a modificar una Escalera de Jacob, un dispositivo electrodinámico que crea un arco eléctrico que asciende entre dos varillas metálicas, simulando una escalera de fuego.

A pesar de que Marcum no contaba con los recursos ni los materiales sofisticados que necesitaba para elaborar el objeto, logró abrir un supuesto vórtice temporal, pero altamente inestable.

Tras el aparente descubrimiento, el joven presentó los resultados del experimento en el programa de radio “Coast to Coast AM”, donde se autoproclamó “el único capaz de alterar el tiempo” e informó que estaba trabajando en una versión más grande de la máquina para transportar a una persona.

Sin embargo, sus ganas de demostrarle al mundo que no estaba equivocado lo llevaron a utilizar transformadores de alto voltaje para suplir la energía de su nuevo invento, sin imaginar que al manipular estos artefactos ocasionaría un apagón de gran magnitud.

¿Por qué desapareció Mike Marcum?

Algunos habitantes del estado estadounidense sostienen que, como los equipos no eran de su propiedad y provocó una situación compleja para la comunidad, las autoridades lo detuvieron y lo llevaron a enfrentar cargos legales.

Durante varios años, el joven estuvo aislado completamente del mundo exterior, colocando un freno momentáneo a sus experimentos y a la difusión de su invento para alterar el tiempo.

Finalmente, Marcum reapareció en 1996, después de recuperar la libertad. No obstante, más allá de acatar las advertencias, volvió a comunicarse con el conductor del programa radial, argumentando que estaba a solo 31 días de realizar una prueba definitiva.

Pese a las declaraciones del hombre, el silencio en torno a su historia se mantuvo, hasta que en 2015 reapareció nuevamente afirmando haber despertado dos años en el futuro.

Sin pruebas sólidas de su supuesto despertar, su relato quedó suspendido en el aire y, hoy, la historia de Marcum sobrevive como un mito moderno de Estados Unidos.