TALLAHASSEE, Florida. Una instalación de detención de inmigrantes ubicada en un aeródromo aislado de los Everglades en Florida, rodeado de pantanos llenos de mosquitos, pitones y caimanes, está a unos cuantos días de estar operativa, informaron el martes funcionarios federales.

Los funcionarios de Florida están avanzando rápidamente con la construcción de lo que han apodado el “Alcatraz de los Caimanes” para ayudar a llevar a cabo la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump, trabajando para construir un complejo de tiendas de campaña resistentes, remolques y edificios temporales similares a los sitios utilizados durante desastres naturales.

La construcción de la instalación en el remoto y ecológicamente sensible humedal a unos 72 kilómetros (45 millas) al oeste del centro de Miami ha inquietado a los ambientalistas, así como a los defensores de los derechos humanos que han criticado el plan como cruel e inhumano.

Los funcionarios estatales dicen que la instalación es crítica para apoyar la represión de la inmigración del gobierno federal, que ha resultado en un número récord de detenciones, totalizando más de 56,000 inmigrantes en junio, la cifra más alta desde 2019.

A continuación, lo que hay que saber:

Unas 5,000 camas de detención para principios de julio

La construcción del sitio en los días más calurosos del verano es parte del plan del estado para tener disponibles unas 5,000 camas de detención de inmigrantes para principios de julio, según el procurador general de Florida, James Uthmeier, exjefe de despacho del gobernador republicano Ron DeSantis y un arquitecto clave de la agresiva campaña de aplicación de la ley de inmigración del estado. Uthmeier ayudó a coordinar los vuelos financiados por el estado de unos 50 venezolanos a Martha’s Vineyard, Massachusetts, en 2022.

A los ojos de los funcionarios de Florida, las duras condiciones que rodean el aeródromo de los Everglades y su pista de casi 3,200 metros (10.500 pies) lo convierten en un lugar ideal para albergar y transportar migrantes.

“No necesitamos construir mucho de ladrillo y cemento”, dijo Uthmeier en una entrevista con el conductor de medios de comunicación conservadores Benny Johnson. “Y afortunadamente, la madre naturaleza hace mucho en el perímetro”.

“Realmente no hay a dónde ir. Si estás alojado allí, si estás detenido allí, no hay forma de entrar, no hay forma de salir”, agregó Uthmeier.

El gobierno de Estados Unidos quiere más que duplicar sus actuales 41,000 camas disponibles para detener migrantes a por lo menos 100,000 camas.

Un proyecto de ley de recorte de impuestos y reconciliación presupuestaria aprobado el mes pasado por la Cámara de Representantes federal incluye 45,000 millones de dólares durante cuatro años para la detención de inmigrantes, un aumento del gasto al triple. El Senado está considerando ahora esa medida.

Demócratas y activistas critican el plan

Hace más de 50 años, defensores del medio ambiente, incluida la famosa Marjory Stoneman Douglas, se movilizaron para detener que el mismo tramo de tierra se convirtiera en lo que iba a ser el aeropuerto más grande del mundo.

Ahora, los activistas se están movilizando para detener lo que algunos críticos han descrito como un “robo” respaldado por el estado.

“Rodeado por el Parque Nacional de los Everglades y la Reserva Nacional Big Cypress, esta tierra es parte de uno de los ecosistemas más frágiles del país”, señala un comunicado del grupo de defensa Friends of the Everglades. “No repitamos los errores del pasado. Esta tierra merece una protección duradera”.

El representante demócrata de Estados Unidos por Florida, Maxwell Frost, condenó el centro de detención, calificando su aparente uso de caimanes como medida de seguridad como un “espectáculo cruel”.

“Donald Trump, su gobierno y sus facilitadores han dejado brutalmente claro una cosa: tienen la intención de usar el poder del gobierno para secuestrar, brutalizar, matar de hambre y dañar a cada inmigrante que puedan, porque tienen un profundo desprecio por los inmigrantes y los están usando como chivo expiatorio para los serios problemas que enfrentan las personas trabajadoras”, dijo Frost en un comunicado.

María Asunción Bilbao, coordinadora de campaña en Florida del Comité de Servicio de Amigos Americanos, un grupo de defensa de la inmigración, advirtió que la salud y seguridad de los detenidos está en riesgo.

“Lo que está sucediendo es muy preocupante, el nivel de deshumanización”, señaló Bilbao. “Es como una teatralización de la crueldad”.

Bilbao, quien lidera un grupo de defensores de la inmigración que ayuda a inmigrantes en una de las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el sur de Florida, dijo que está preocupada por los riesgos para la salud del calor y los mosquitos, y los desafíos que la lejanía del sitio presenta para los miembros de la comunidad que esperan protestar o monitorear las actividades allí.

El Departamento de Seguridad Nacional respalda la iniciativa

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) han aplaudido el esfuerzo y la “asociación con Florida” de la agencia.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, dijo que la nueva instalación será financiada en gran parte por el Programa de Refugio y Servicios dentro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que es más conocida por responder a huracanes y otros desastres naturales.

“Estamos trabajando a toda velocidad en formas rentables e innovadoras para cumplir con el mandato del pueblo estadounidense para deportaciones masivas de extranjeros criminales”, dijo Noem en un comunicado escrito proporcionado a la AP. “Ampliaremos las instalaciones y el espacio para camas en solo días”.

Gestionar la instalación “a través de un equipo de proveedores” costará 245 dólares por cama al día o aproximadamente 450 millones de dólares al año, dijo un funcionario de Estados Unidos. Los gastos serán incurridos por Florida y reembolsados por FEMA, que tiene un fondo de programa de refugio y servicio de 625 millones de dólares.

Los inmigrantes arrestados por oficiales de la ley de Florida bajo el programa federal 287 (g) serán retenidos en la instalación, así como los inmigrantes bajo la custodia del ICE.

Bajo el programa 287 (g) revivido, los agentes de policía locales y estatales pueden interrogar a los inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para una posible deportación.

Las agencias en los 67 condados de Florida han firmado más de 280 de tales acuerdos, más de un tercio de los 720 acuerdos que el ICE ha alcanzado a nivel nacional.

Florida está utilizando poderes de emergencia para construir el sitio

Los funcionarios estatales están tomando el control de la tierra utilizando poderes de emergencia del estado, bajo una orden ejecutiva emitida por DeSantis durante el gobierno del entonces presidente Joe Biden para responder a lo que el gobernador consideró una crisis causada por la inmigración ilegal.

Florida está avanzando con la construcción en tierras de propiedad del condado a pesar de las preocupaciones de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, activistas locales y líderes de tribus indígenas que consideran el área sagrada.

Al depender de órdenes ejecutivas, el estado puede eludir las leyes de compra y acelerar el proyecto, lo que Fried dijo equivale a un abuso de poder.

Las órdenes otorgan una autoridad amplia al jefe de manejo de emergencias del estado, Kevin Guthrie, incluida la facultad de suspender “cualquier estatuto, regla u orden” que se considere que ralentiza la respuesta a la emergencia, y la capacidad de colocar a personal selecto de las fuerzas policiales de todo el estado bajo su “comando y coordinación directa”.

“El gobernador DeSantis ha insistido en que el estado de Florida, bajo su liderazgo, facilitará al gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración”, dijo un portavoz de DeSantis en un comunicado.

“Florida continuará liderando en la aplicación de la ley de inmigración”.