El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) James B. Comey, que investigó la campaña de 2016 de Donald Trump por sus supuestos vínculos con Rusia, fue imputado el jueves por un gran jurado federal, apenas días después de que el actual presidente presionara a la fiscal general, Pam Bondi, para investigar a rivales políticos.

El gran jurado de Virginia acusó a Comey de un delito de declaración falsa y un delito de obstrucción, según medios estadounidenses, por lo que el exdirector del FBI se convierte en el primer exalto funcionario del Gobierno procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios estadounidenses, que Trump ha calificado como “una cacería de brujas”.

¿Quién es Comey?

Comey, de 64 años, fue director del FBI de septiembre de 2013 al 9 de mayo de 2017, cuando fue despedido por Trump al comenzar su primer mandato. También fue entre 2003 y 2005, cuando George W. Bush era presidente, fiscal general adjunto.

Como director del FBI abrió la investigación contra Hillary Clinton por el uso de su email privado para comunicarse de forma pública cuando era secretaria de Estado, aunque en 2016 anunció que no se presentarían cargos contra la rival de Trump en las elecciones de ese año.

Luego en julio de 2016, tras recibir algunos informes (el dossier Steele), el FBI abrió investigación contra la campaña de Trump por supuestas interferencias rusas en las elecciones que el republicano ganó.

El dossier Steele, elaborado por un exagente del M16 británico, fue publicado, inacabado y sin permiso, en 2017. Sus 35 páginas contenían “información bruta, no hechos establecidos, pero que servían de base para investigaciones futuras”, la mayoría considerada rumores e información difícil de verificar, y contenía acusaciones de malas conductas, conspiraciones y cooperación entre la campaña de Trump y el gobierno de Rusia.

¿De qué está acusado el exdirector?

Comey ha sido acusado de mentir al Congreso durante su comparecencia en septiembre de 2020 cuando le preguntaron si era el responsable de la filtración de información sobre su investigación a la prensa.

Por ello, según medios estadounidenses, ha sido acusado de dos cargos, que el exdirector asegura que es inocente: obstrucción al procedimiento en el Congreso y declaración falsa durante su testimonio.

En su acusación, el departamento de Justicia asegura que Comey “sabía” y “de hecho había autorizado” a un contacto suyo anónimo “a servir como fuente anónima en reportes a los medios sobre una investigación del FBI”, según informó la cadena estadounidense CNN.

¿Por qué ahora?

El pasado fin de semana Trump le envió un mensaje, a través de su red social Truth, a Bondi asegurando que “hay un GRAN CASO, y muchos abogados y expertos legales lo dicen” para ir contra algunos rivales políticos, entre los que mencionó a Comey.

“No podemos demorarnos más, está arruinando nuestra reputación y credibilidad. Me destituyeron dos veces y me imputaron (¡cinco veces!), ¡por nada! ¡¡¡HAY QUE HACER JUSTICIA YA!!!”, apuntó el presidente, apenas cinco días antes de que haya llegado esta imputación.

El presidente estadounidense designó además como fiscal en Virginia a su exabogada Lindsey Halligan, que ha terminado impulsando la investigación, toda vez que el anterior fiscal, Erik Siebert, no era para el mandatario lo suficientemente agresivo en este caso.

Además, Trump ha emprendido una campaña contra la libertad de expresión tras el asesinato del activisita ultraconservador Charlie Kirk, y ha “llamado” a la prensa a que hablen bien de él, pues considera sin pruebas que el 97% de la cobertura que hacen los medios es negativa.

¿Qué ha dicho el presidente?

El presidente no tardó en manifestarse al conocer la imputación, celebrando la noticia en Truth: “¡Justicia en Estados Unidos!”.

“Uno de los peores seres humanos que este país ha conocido es James Comey, el exdirector corrupto del FBI. Hoy fue acusado formalmente por un Gran Jurado de dos delitos graves por diversos actos ilegales. Ha sido tan perjudicial para nuestro país durante tanto tiempo, y ahora está a punto de ser responsabilizado por sus crímenes contra nuestra nación”, alegó.