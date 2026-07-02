NUEVA YORK. Un temerario escalador de rascacielos declaró a la policía que él y su novia escalaron la antena del Empire State Building y desplegaron una pancarta sobre el amor y la paz porque quería “hacer algo especial” para su compromiso, según informaron los fiscales el jueves durante la comparecencia de la pareja ante el juez por cargos de imprudencia temeraria, robo y otros delitos.

La pareja, Angela Nikolau e Ivan Beerkus, habló poco al salir del tribunal, aunque Beerkus respondió a la pregunta de un periodista sobre la hazaña diciendo: “Creemos en el amor”.

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Las autoridades indicaron que la pareja —protagonista del documental de Netflix de 2024 “Skywalkers: Una historia de amor” sobre sus hazañas de escalada y su incipiente romance— no solo creó un espectáculo, sino también un peligro al ascender a la famosa antena de transmisión del rascacielos el miércoles.

Tras alcanzar la cima, a 443 metros (1454 pies) sobre el centro de Manhattan, los escaladores desplegaron una pancarta negra con el lema: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”, según mostraron imágenes de un helicóptero de noticias.

Luego recogieron la pancarta y descendieron a una cornisa ligeramente más baja, donde tuvo lugar una propuesta de matrimonio aparentemente exitosa. Nikolau publicó imágenes de la aventura en sus redes sociales, incluyendo una foto donde lucía un anillo de compromiso sobre una vista panorámica de Manhattan.

La policía esperó aproximadamente media hora a que se apagara la antena antes de que los agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia comenzaran a ascender y finalmente interceptaran a los escaladores en su descenso, según la denuncia, que señalaba el peligro que corrían los agentes al escalar a unos 381 metros (1250 pies) de altura. El documento judicial los identificó por sus nombres completos: Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov.

“Skywalkers: Una historia de amor” sigue a Beerkus, de 32 años, y a Nikolau, de 33, mientras realizan ascensos, a menudo no autorizados, a estructuras altas, a veces haciéndose pasar por trabajadores de la construcción para colarse.

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La denuncia judicial indica que la policía encontró una cerradura rota en una puerta de seguridad del piso 104 del Empire State Building, de acceso restringido, que da acceso a la antena. El piso público más alto es el 102, donde se encuentra el mirador. Para subir más arriba se requiere una tarjeta de acceso, según la denuncia.

La administración del Empire State Building ha calificado el ascenso de “no autorizado”, pero no ha respondido a las preguntas sobre qué interacciones, si las hubo, tuvieron los intrépidos escaladores con el personal de seguridad. Los visitantes del rascacielos son sometidos a controles y se les indica que no lleven paquetes grandes, equipo deportivo, disfraces ni máscaras, entre otros artículos.

Beerkus y Nikolau fueron puestos en libertad sin fianza, de acuerdo con las leyes de Nueva York que restringen cuándo se puede fijar una fianza monetaria. Su abogado, Jason Krinsky, declaró fuera del tribunal que, una vez que la fiscalía presentara las pruebas, él y sus clientes las evaluarían y determinarían los pasos a seguir.

“¡Qué manera de pedir matrimonio! Algo con lo que solo se puede soñar", dijo Krinsky. “Así que hay que reconocerle el mérito”.

Otros intrépidos han escalado la antena y otras partes del Empire State Building. Si bien la mayoría de estos ascensos no han estado autorizados, al actor y músico Jared Leto se le permitió subir hasta la base de la antena desde el piso 86 en 2023 para promocionar una gira.