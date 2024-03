NUEVA ORLEANS. Las ratas se han metido en la marihuana confiscada en la vieja sede de la policía de Nueva Orleans, masticando la evidencia, mientras el edificio es tomado por el moho y las cucarachas, dijo la jefa de la policía de la ciudad, Anne Kirkpatrick.

“Las ratas que se están comiendo nuestra marihuana, están arrebatadas”, dijo la superintendente Kirkpatrick a los miembros del Consejo Municipal de Nueva Orleans.

Kirkpatrick describió la infestación de bichos y el deterioro de las oficinas que han albergado a la policía de Nueva Orleans desde 1968, y dijo que los agentes han encontrado incluso excrementos de rata en sus escritorios.

El departamento de policía no respondió inmediatamente a una solicitud enviada por correo electrónico el miércoles para obtener más información sobre cómo descubrieron que las ratas se han comido la marihuana, o si algún caso se vio afectados por la situación.

Las autoridades municipales están tomando medidas para trasladar el departamento a un nuevo espacio. Esa ha sido una prioridad de la jefa de policía desde que asumió el cargo en octubre.

La jefa dijo que sus 910 agentes llegan a trabajar y encuentran el aire acondicionado y los ascensores averiados. Dijo a los miembros del consejo que las condiciones desmoralizan al personal y desaniman a los posibles reclutas que acuden a las entrevistas.

“La suciedad es extrema”, dijo Kirkpatrick, añadiendo que no es culpa del personal de limpieza del departamento. “Se merecen un premio por intentar limpiar lo que no se puede limpiar”.

El ayuntamiento está sopesando una propuesta para gastar 7.6 millones de dólares en un contrato de arrendamiento de 10 años para trasladar temporalmente la sede de la policía a un par de plantas de un rascacielos en el centro de la ciudad.

La Comisión de Justicia Penal del Ayuntamiento acordó el lunes elevar la propuesta de arrendamiento al pleno del Ayuntamiento para su votación, informó The Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

Kirkpatrick dijo que el contrato de alquiler daría tiempo al departamento para elaborar planes para una nueva sede permanente.

Ron Harrison, director técnico global de Orkin Pest Control, dijo a The Associated Press que no se ha encontrado con nadie que haya denunciado que las ratas se hayan comido su marihuana, aunque la empresa tiene contratos de control de plagas para algunos invernaderos que la cultivan.

Harrison dijo que la situación de Nueva Orleans no es completamente sorprendente, ya que las ratas son omnívoras, y que las ratas pueden experimentar los mismos efectos que los seres humanos al consumir marihuana, dependiendo de la forma en que se encuentre.

“Entendiendo la biología de la rata y su similitud con nosotros, creo que, en función de la cantidad o la concentración que ingieran, sería similar a lo que experimentan los humanos”, afirma Harrison.