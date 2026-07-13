Washington. El senador Mitch McConnell reveló el domingo por primera vez que una caída lo llevó a ser hospitalizado, rompiendo el silencio sobre su estado después de semanas de crecientes especulaciones sobre la salud del republicano de Kentucky.

McConnell, de 84 años, señaló en un comunicado que estuvo “brevemente inconsciente” al momento de ser llevado por primera vez al hospital y que se ha sometido a una batería de pruebas para intentar determinar qué provocó su caída. Indicó que también fue atendido por una neumonía leve y que ha sido trasladado a un centro de rehabilitación.

“Mis médicos han confirmado que no me rompí ningún hueso ni sufrí una conmoción cerebral. No tuve un ataque al corazón ni un derrame cerebral. No tengo tumores ni hemorragias”, dijo McConnell y añadió que ahora está “recuperando mis fuerzas”.

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El comunicado de McConnell se produjo tras la muerte inesperada de su colega republicano, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur. McConnell manifestó que no puede regresar al Senado “todavía”.

Sumado al fallecimiento de Graham, esto reducirá temporalmente la mayoría del Partido Republicano en esa cámara en dos, a 51-47, mientras los republicanos intentan aumentar el financiamiento militar, impulsar la agenda del presidente Donald Trump y confirmar a sus nominados.

McConnell explicó el silencio de cuatro semanas sobre su condición al decir que “la gente de mi generación a menudo duda en compartir la vulnerabilidad que viene con envejecer”.

“Incluso bajo el escrutinio público, siento ese mismo instinto — no puedo evitarlo”, expresó.

McConnell dijo que seguirá trabajando con su equipo en los asuntos del Senado. Su comunicado incluyó una foto sonriente del senador con su esposa, Elaine Chao, una respuesta tácita a las especulaciones en internet de que McConnell había muerto o estaba incapacitado.

La revelación de McConnell llega tras una presión creciente

McConnell había ofrecido poca información desde su hospitalización el 14 de junio, y su oficina insistía únicamente en que estaba “recibiendo una atención excelente” y recuperándose. Las especulaciones sobre su estado crecieron tanto que el gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, dio el paso extraordinario la semana pasada de emitir una carta pública en la que pidió a McConnell que informara al público de manera “transparente”.

McConnell se retirará a finales de enero tras una de las carreras más trascendentes en la política moderna estadounidense. Los republicanos han nominado al representante federal Andy Barr para reemplazarlo, mientras que los demócratas han nominado al exlegislador estatal Charles Booker. McConnell dijo que está decidido a completar su mandato.

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Escribió en el comunicado dirigido a los habitantes de Kentucky: “Aún tengo asuntos pendientes que completar en su nombre, y tengo toda la intención de terminar el trabajo para el que me eligieron”.

Tiene antecedentes de salud

McConnell tuvo polio en su infancia y desde hace tiempo ha reconocido que, ya de adulto, tiene cierta dificultad para caminar y subir escaleras.

La oficina del médico del Congreso indicó en el comunicado del domingo que McConnell ha “experimentado varias caídas a lo largo del año” debido a su “condición posterior a la polio”. La oficina señaló que su fisioterapia está orientada a reducir el riesgo de que vuelva a caerse.

La oficina médica afirmó que “una evaluación integral realizada por un equipo multidisciplinario determinó que no tenía fracturas, anomalías cardíacas, derrame cerebral, tumor ni hemorragia”.

McConnell fue elegido por primera vez al Senado en 1984 y fue el líder republicano desde 2007 hasta el año pasado, desempeñándose durante ese periodo como líder de la mayoría y de la minoría. Se ha mantenido activo como senador de base, presentándose a trabajar cuando la cámara está en sesión, y a menudo utiliza una silla de ruedas para desplazarse.

Pero su condición física ha empeorado visiblemente en los últimos años.

Fue hospitalizado debido a una conmoción cerebral en marzo de 2023 y se ausentó varias semanas del trabajo después de caerse en un hotel de Washington. En dos ocasiones se quedó paralizado durante conferencias de prensa tras su regreso, mirando fijamente al frente antes de que intervinieran colegas y personal. Un año después, se cayó y se esguinzó la muñeca al salir caminando de un almuerzo del Partido Republicano.