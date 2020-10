El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó esta noche un video en su cuenta oficial de Twitter luego que fuera ingresado ayer a un hospital militar para ser tratado por COVID-19.

“Llegué aquí, no me sentía tan bien. Ahora me siento mejor. Estamos trabajando fuerte para estar de vuelta. Tengo que estar de vuelta porque tenemos que hacer que ‘Estados Unidos vuelva a ser grande de nuevo’ (Make America Great Again)”, dijo.

Durante el video, de unos cuatro minutos, aprovechó la oportunidad para darle las gracias a los médicos que le atienden.

Asimismo, anheló poder recuperarse prontamente para poder continuar con su campaña electoral a la reelección en los comicios de noviembre.

“Estoy luchando por millones de personas alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos. Venceremos al coronavirus o como sea que lo quieran llamar”, dijo.

El equipo médico que trata al mandatario estadounidense aseguró horas antes que Trump ya no tiene fiebre, no necesita oxígeno, está trabajando y evoluciona “muy bien”.

El doctor del presidente, Sean Conley, aseguró en rueda de prensa que Trump mantiene una terapia del antiviral Remdesivir de cinco días y que irán decidiendo sobre la marcha si es necesario que siga recibiendo tratamiento y vigilancia en el hospital militar de Walter Reed, a las afueras de Washington, donde fue ingresado la tarde de ayer, o puede regresar a la Casa Blanca.

El mandatario tiene un nivel de saturación de oxígeno en sangre del 96 % y “todo indica que no necesitará oxígeno”, según Conley, quien estuvo acompañado por el equipo médico y de enfermería que atiende al presidente en la planta presidencial del nosocomio.