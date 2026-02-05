Un recién nacido murió de una infección por listeria probablemente relacionada con el consumo de leche cruda por parte de su madre durante el embarazo, según informaron las autoridades sanitarias.

Las autoridades de Nuevo México advirtieron esta semana a la población de que evitara consumir productos lácteos no pasteurizados tras la muerte. El interés por la leche cruda y su venta han aumentado en los últimos años, impulsados por las redes sociales y el creciente apoyo del movimiento Make America Healthy Again, del Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

Los funcionarios estatales proporcionaron pocos detalles sobre el recién nacido, citando restricciones de privacidad. Aunque los investigadores dijeron que no podían determinar la causa exacta de la muerte del bebé, “la fuente más probable de infección fue la leche no pasteurizada”. Esta conclusión se basó en la información recopilada durante la investigación, incluido el momento de la infección y los informes de que la madre bebió leche cruda durante el embarazo, dijo un funcionario.

La leche cruda puede contener varios gérmenes causantes de enfermedades, entre ellos la listeria. Se trata de un tipo de bacteria que puede provocar abortos espontáneos, mortinatos, partos prematuros o infecciones mortales en los recién nacidos, aunque la madre sólo esté levemente enferma.

La pasteurización -el proceso de calentar la leche a una temperatura suficientemente alta para matar los gérmenes- puede prevenir las infecciones por listeria, así como por otros tipos de bacterias y virus. La leche cruda puede contener gérmenes causantes de infecciones por gripe aviar, brucella, tuberculosis, salmonella, campylobacter, cryptosporidium y E. coli. Muchas de esas infecciones son especialmente peligrosas para los niños pequeños, los mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.